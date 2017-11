El impecable zasca del juez Emilio Calatayud al morboso Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez está marcado. No sólo las bajas audiencias le tienen en una situación de desquiciamiento máximo. Ahora, el foco se ha puesto sobre la presunta violación o abusos sexuales sufrida por Carlota, concursante de 'Gran Hermano'.

El tratamiento del suceso por parte de la cadena Telecinco ha desatado toda una oleada de críticas. La última, la del juez de menores Emilio Calatayud que en su blog del Ideal de Granada se expresaba en estos términos:

Una de las noticias más comentadas en las últimas horas es la presunta comisión de un delito de abusos sexuales en un concurso de televisión. No diré nada sobre ese asunto concreto, porque parece que ya está siendo investigado por las fuerzas de seguridad. Ya veremos. No es la primera vez que ocurre y supongo que no será la última, porque, en un intento de que todos los aspectos de la realidad sean un show, estamos traspasando todas las fronteras: las del buen gusto, las de la educación y hasta la del delito...