Sálvame 'agoniza' y a los hechos nos remitimos. Los colaboradores titulares han menguado o saltado del barco directamente, y ahora, los intentos por buscarles recambios revolucionarios, han sido infructuosos.

A Terelu le decían:

"Tú llegaste un poco después. Pero eso no significa nada. La veteranía es un grado pero no es la graduación. Y tú te graduaste enseguida con nota. Llegaste a Sálvame y cambiaste muchas cosas. De entrada ya no eres la hija de María Teresa. Eres Terelu. Lo que hemos vivido juntos delante y detrás de las cámaras es difícil de explicar. Pero por suerte nuestros espectadores saben de lo que hablamos. Contigo ha pasado algo especial. Desde que surgieron los rumores infundados sobre tu continuidad has sufrido una transformación. Primero te enfadaste e inmediatamente después luchaste. Luchaste con esa rabia que solo da el saber que están siendo injustos contigo. Sacaste las uñas y peleaste cada minuto de programa. Y en los últimos días hemos visto a la mejor Terelu en muchísimo tiempo. La más activa, la más ácida, la más participativa y la mejor compañera".

Por su parte a Lydia le dedicaron estas palabras:

"Lydia, contigo arrancamos esta máquina de evasión. Aquí has encontrado tu lugar, has podido ser tú sin esconderte. Has informado, has cantado, has bailado, has llorado como nadie y has reído hasta arrugarte entera. Has luchado por tu dignidad contra viento y marea. Y a pesar de todo ello no has perdido jamás la energía, la fuerza y el coraje con el que se han identificado millones de mujeres y hombres en estos ocho años. Por eso ni nosotros ni tus fieles seguidores te perdonaríamos que dejaras de luchar. Que dejaras de reír. Y eso es lo que te estaba pasando últimamente Lydia. Y de eso y de nada más queríamos hablar contigo antes de que se filtrara a la prensa. Queremos que vuelvas, que vuelva la Lydia que nos enamoró a todos y a todas. La que jugaba, la que sentía, la que compartía".