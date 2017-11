Eduardo Inda despelleja al impertinente protoseparatista Ferrán Casas por defender el viaje de 200 alcaldes para jalear a la "basura moral" de Puigdemont

El prófugo Carles Puigdemont sigue teniendo adeptos entre la órbita separatista. A pesar de su cobarde fuga a Bruselas mientras enchironaban a la gran parte de su Gobierno, incluido el exvicepresidente Oriol Junqueras, en los medios de comunicación de corte secesionista aún le bailan el agua.

El 11 de noviembre de 2017, en 'laSexta Noche' (laSexta), el periodista Ferrán Casas perpetró el enésimo esperpento al tratar de defender la legitimidad del expresidente de la Generalitat catalana y acabó llevándose un buen revolcón.

Casas justificaba y daba carta de oficialidad al viaje que 200 alcaldes catalanes hicieron a Bruselas el 8 de noviembre de 2017:

Si tú crees que el Gobierno que hay en Bruselas es el Gobierno legítimo de la Generalitat de Cataluña, puedes decir que es un viaje institucional, pero veo difícil que los alcaldes paguen esos viajes a los ayuntamientos, entre otras cosas porque la Asociación de Municipios por la Independencia a la que están adheridos muchos ayuntamientos catalanes pagaban una cuota de esa asociación y el Gobierno español les envió el requerimiento diciendo que como esto estaba fuera de la ley, pero se puede dar dinero para cooperación, para el pueblo saharaui o se puede pagar a la oposición en Venezuela, pero no se puede pagar la cuota de la Asociación de Municipios por la Independencia.

Eduardo Inda le dejaba las cosas claras:

Esto es un delito de malversación si se ha utilizado dinero público. No pueden utilizar el dinero público para fines ilegales. Ir a un acto que los tribunales y el Constitucional han sentenciado que es ilegal es una auténtica barbaridad. El dinero público no está para financiar actos que fomentan el independentismo.

Casas saltaba como un resorte:

El director de Okdiario le aclaraba para qué servía el dinero público de los consistorios:

El dinero público está para recoger la basura, para tener limpias las calles, para que la gente tenga los servicios o para tener un polideportivo en condiciones, no para montar un acto independentista en Bruselas. Y lo del señor Puigdemont es de ópera bufa. El señor Puigdemont es igual de presidente de Cataluña ahora mismo que el Manneken Pis. Igual que el golpista Tejero me parece basura moral, el señor Puigdemont me parece basura moral.