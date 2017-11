La marranada de Monedero a Mamen Mendizábal por 'compararle' con Aguirre

Lo de la comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos, este lunes 13 de noviembre de 2017 en el Senado, ha descolocado aún más si cabe al mayodormo de Maduro. (El exsocio de Pablo Iglesias y Monedero acusa a Podemos de cobrar en 'cash' de Irán y Venezuela).

Los varios "no me consta" de Juan Carlos Monedero al ser preguntado al respecto, y las acusaciones de Enrique Riobóo, el propietario de la televisión Canal 33 que alojó durante un tiempo el programa de 'La Tuerka', propiciaron que el exsocio de Pablo Iglesias se plantara poco después en 'Más Vale Tarde' bastante desencajado, y con un cabreo que no tardó en dispararse aún más, dejando bien a las claras como se las gasta con la prensa y qué munición usa para acribillar a quien no le baila el agua.

La periodista de la Sexta, Mamen Mendizábal valiéndose de un vídeo de Esperanza Aguirre con varios 'no me consta', levantó así las iras del podemita, que no tardó en mandarla a paseo de una manera grosera y lamentable, llegando a cortar la comunicación en directo por las bravas.

"Seamos serios, Mamen. ¿Me estás queriendo decir que porque he utilizado un no me consta es lo mismo que los corruptos del PP que han estado saqueando el dinero de todos los españoles?".

La aludida ha replicado con un "se puede enfadar conmigo todo lo que quiera", a lo que Monedero ha replicado asegurando que no

"me enfado. Lo que digo es que los periodistas tenéis que ser serios. Y no estás siendo seria ahora mismo. Si 14 jueces han dicho que las informaciones sobre la financiación ilegal no están justificadas, ¿a qué me vienes otra vez a sacárme lo de la financiación ilegal para dejar caer que sí que la ha habido?".

La gota que ha hecho desbordar su ira, ha llegado cuando Mendizábal ha sacado el nombre de Maduro, y de paso le ha espetado:"Yo no le tengo que defender, se tiene que defender usted". Hasta ahí han llegado: