Mónica Naranjo: "No me apetece ir a Eurovisión, estoy mayor para tanta historia"

Roi y Juan Antonio se juegan esta noche la expulsión en OT. Ambos fueron nominados -"propuestos para abandonar" en el argot del programa- por los jueces. Mónica Naranjo es la estrella de la mesa de expertos del programa de La 1, según recoge Ecoteuve.

¿Ser jurado le exige mucha responsabilidad?

Yo soy crítica siempre, pero tú a un chico tan joven no le puedes decir que su voz es frío como la de un consolador. Eso no puedes. Y eso no se le diré nunca a nadie porque una persona está cargada de ilusiones y porque los artistas somos personas muy vulnerables y las críticas nos afectan mucho. Y yo tengo 25 años de experiencia y me afecta y no puedo esperar que a un chaval que se sube por primera vez a un escenario eso no le afecte.

Quiero que aprendan, que trabajen, que el tiempo que estén con nosotros sea el máximo posible y que cuando se tengan que ir digan: 'qué bien me lo pasé y qué tiempo más bonito'.

El premio de OT son 100.000 euros y TVE estudia si elige a través del concurso al representante de Eurovisión. ¿Le gustaría que fuese así?

Me gustaría si él quiere. Si la persona que vaya a ganar el premio, por voluntad propia, quiere ir a Eurovisión porque le hace ilusión vivir esa experiencia, porque es el evento musical más importante del año en Europa, el escenario más importante y quiere vivir ese momentazo, que lo haga, me parece genial, pero no es una cuestión que se deba imponer desde el programa. Por obligación nunca va a ser.

Siempre se lo piden a usted. ¿Por qué no se decide a ir a Eurovisión?

¿Yo? No. Me queréis mal (risas) Yo no, porque no me apetece, porque estoy mayor para tanta historia.

