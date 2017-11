Nacho Abad pregunta en Twitter si lo de la Manada fue '¿Violación o sexo consentido?' y lo despellejan

Sólo formuló una pregunta. La misma a la que tienen que responder los jueces. Tenía más razón que un santo o por lo menos, muchas más pruebas, documentos y experiencia legal que los miles de facinerosos de Twitter que se le han tirado al cuello, pero Nacho Abad no ha tenido otro remedio que batirse en retirada.

El experimentado periodista de Espejo público ha recibido este 13 de noviembre de 2017 una verdadera andanada de insultos, descalificaciones y hasta amenazas por publicar una encuesta en Twitter a raíz del inicio del juicio a La Manada, el grupo de jóvenes acusado de violar a una chica durante los Sanfermines de 2016.

Nacho Abad, que ha seguido con detalle el asunto desde sus inicios y que tiene en su poder documentos que sólo han pasado por manos de jueces y policías, se limitó a plantear la siguiente pregunta a sus más de 96.000 seguidores:

Nos conocemos, Nacho. Me resulta incomprensible la deriva de tu trabajo. ¿Cómo has podido llegar aquí? Esto no solo NO es periodismo. Es cultura de la VIOLACIÓN. Las lentejas no justifican esta basura.