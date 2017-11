TV3 conecta con uno de los ex consejeros prófugos en Bélgica para que insulte a España: “¡Tiene un alma golpista!”

El programa de Ricard Ustrell es un presentador 'neutral' de la cadena pública victimista TV3 tan "objetivo" que se pone camisetas a favor de las consultas separatistas mientras presenta programas informativos en la televisión que pagan todos los catalanes sean o no independentistas.

En su programa del 11 de noviembre 2017 tuvo el detalle de conectar en directo con uno de los "valientes" consejeros cesados de la Generlitat, Toni Comín, para que hiciera toda una exhibición de 'toxicidad': "España tiene un alma golpista y hace un uso contrario del estado de derecho".

Una mesa formada por Ricard Ustrell con los tertulianos Ferrán Mascarell (independentista), Neus Tomas (anti-PP), Albert Calatraba (de Catalunya Radio, independentista) y Celestino Corbacho (PSC) conectó con un plasma gigante con Comín. El ex consejero prófugo aseguró que él representaba al Gobierno legítimo de Catalunya:

Ricard Ustrell - ¿Se puede hacer política a miles de kilómetros de distancia?

Toni Comín - Sí. La prueba es que estoy hablando con vosotros. Es la prueba más evidente.

Para Comín la legitimidad de Gobierno la da TV3 y no el manejar y no el Boletín Oficial del Estado. Comín soltó desde Bélgica la cantinela tóxica de que España era represora y de que había presos políticos.

Que toda la culpa la tiene el PP por recoger firmas contra el Estatut (Lo que más mola de los ‘indepes' es su coherencia: Que políticos de ERC o PDCAT desobedezcan leyes es un acto ‘democrático', pero que el PP recogiera en 2005 firmas de ciudadanos que libremente querían expresar una opinión contraria a aquel Estatuto de autonomía es poco menos que un acto nazi.

Aseguró además Comín que montones de catedráticos reprobaban las medidas judiciales contra el Gobierno (cuanto estima a los Javier Pérez Royo y López Garrido de turno) y habló en nombre de ‘la mayoría' del pueblo catalán, aunque no está claro a quien representa él en este momento. El único partido al que estuvo afiliado fue al PSC, que dejó para pasarse al independentismo vía Junts pel Sí, y ahora Junts pel Sí ya no existe (parece un hecho que Comín encontrará su hueco en las listas de ERC). Sobre Rajoy dijo que era un Gobierno de ‘insurrecto' (que hay que ser antiguo para usar esa expresión, sólo le hizo falta decir que era ‘reaccionario').

Quedaba la duda si, dado que los espectadores de TV3 acababan de escuchar la lluvia tóxica de Comín contra España, si al menos podrían escuchar a alguien replicarle o polemizar con él desde el plasma. ¿Alguno de los tertulianos de Ricard Ustrell lo hizo? El primero en hablar fue Ferrán Mascarell, independentista, que cambió su pregunta por el lametazo elogiándole lo bien que hablaba y que sólo quiso "trasladarle la solidaridad de todos". Después le tocaba el turno al tertuliano Celestino Corbacho, del PSC, ¿replicó algo? "Le deseo toda la suerte del mundo". ¡Qué valiente, Corbacho!

Después el tertuliano Albert Calatrava, que en vez de preguntar nada acusó a España de tener la justicia politiza (bostezo).

Al final la única que al menos preguntó algo fue Neus Tomas, la mano derecha de Ignacio Escolar, y ojito a las gran locuacidad de Comín y a como los profesionales de TV3 iban a su rescate.

Neus - Consejero, viendo las consecuencias. ¿Fue un error la declaración de independencia?

Comín - Eh... No la oigo bien. ¿Puede repetir la pregunta?

Neus Tomas - Sí. Consejero. Viendo las consecuencias. ¿Fue un error aprobar una declaración de independencia que no ha logrado la independencia?

Comín - Eh... ¿Me pregunta a mí?

Neus Tomas - Sí.

Comín - Es que no entiendo bien la pregunta. Si.. eh... que quería aprovechar a saludar a todos los del estudio, gracias Celestino y Ferrán por vuestras palabras. La de hoy ha sido una gran manifestación (...)

Ustrell - Pero, consejero. ¿Considera que fue un error la declaración que hizo el Parlamento de Catalunya?

Comín - No... eh... no entiendo la pregunta. Comparto la reflexión que ha hecho Calatrava sobre la independencia judicial. (...) El Dilema de Rajoy es que o destroza definitivamente el Estado de Derecho o tendrá que poner sobre la mesa el problema político. Con una gran mayoría intensa de catalanes que quiere desconectar de España, una mayoría cada vez más grande de los ciudadanos de Catalunya.

Ustrell - Muchas gracias, que vaya bien. Buenas noches.

"¿Qué no entiende la pregunta?", aparentemente en cualquier otra cadena le hubieran reprochado que no les tome por imbéciles. Pero es TV3, donde replicar a los jefes no se lleva y es preferible sacar a ente dando lametazos o mostrándose comprensivos. Ustrell ‘comprendió' que Comín no quería responder y pasó a otra cosa. Buen chico. Leal a la causa. Nada que pueda replicar la tóxica idea del victimismo. Lo que sorprende es que un intoxicador del calibre de Comín ejerciera en la Generalitat... ¡De Consejero de Sanidad!