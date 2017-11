TVE toma medidas drásticas con Operación Triunfo 

TVE, dados los bajos índices de audiencia del programa, ha decidido suprimir los resúmenes diarios de OT que hasta ahora venía emitiendo la primera cadena.

Mientras, después de nueve ediciones buscando el talento en los castings, Noemí Galera (Barcelona, 1967) ha ascendido a directora de la academia de Operación Triunfo en el regreso del programa a TVE 16 años después de su estreno. El principal reto que tiene por delante, junto a su equipo de profesores, es formar a cantantes que vuelvan a enamorar a los espectadores, según recoge Miguel Ángel alfonso en LaVozdeGalicia.

Sobre su estreno en las labores de directora, asegura:

«Es un reto muy grande, una gran responsabilidad. He estado en este programa desde el principio y lo conozco muy bien, pero el puesto de directora te deja más expuesta, aunque tengo la ventaja de tener un equipazo, a Manu Guix de mano derecha, con el que me entiendo muy bien. No creo que me den mucho trabajo; estoy siendo más ama de llaves que otra cosa».