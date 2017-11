El corte épico de Ana Rosa a Monedero en defensa de Inda: "¡No insultes a una persona que no está aquí!"

Ana Rosa ha recibido este martes 14 de noviembre de 2017, en su plató de Telecinco a Juan Carlos Monedero, que acudió al programa para hablar de su comparecencia en el Senado para aclarar las cuentas de Podemos. La presentadora recordó que Eduardo Inda fue una de las personas que declaró en su contra, según recoge Ecoteuve.

"Me gustaría no tener que ver con una persona a la que se le embargado el sueldo, según la legislación balear, por violencia de género", empezó diciendo el politólogo al tiempo que Quintana le interrumpía. "No, no es así, esa persona no está condenada y es una cosa muy seria", dijo la comunicadora pidiéndole que continuara con el tema que estaban tratando y no "en asuntos personales".