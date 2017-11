Empar Moliner equipara en TV3 la rectificación de Forcadell con... ¡la renuncia forzada de Galileo!

La brigada mediática de la Corpo catalana no ha sabido cómo reaccionar ante la noticia de que una de sus heroínas intocables, la fundadora de la ANC y ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell, había reconocido en los tribunales que la proclamación de la República de Catalunya no fue un acto real sino un mero acto simbólico.

En la tertulia 'La Isla de Robinson' de El Punt Avuí Televisión, Agustí Carles repetía "¡Se han publicado muchas mentiras!" como quien no quería creerse una realidad.

Del ‘cambio' de Forcadell también habla el columnista Agustín Colomines, que fuera presidente de la fundación Catdem de Convergencia (sí, la del 3%), que asegura que el Tribunal Supremo fue quien obligó a esta a hacer esa renuncia y que lo hizo simplemente ‘para vejarla'. El artículo, donde llama traidor a Santi Vila es de un simplismo estremecedor, a quien no le guste el 155 sólo puede votar a Puigdemont, de ahí el título del texto ‘Votar por Carles Puigdemon".

En TV3, en cambio, Empar Moliner tenía otra estrategia para abordar el tema de la renuncia de Forcadell. En su programa del 13 de noviembre 2017, la pirómana Moliner que quema constituciones a precio de 46.000 euros del erario público por sus intervenciones, para defender a Forcadell recurrió a Copérnico y Galileo.

"Copérnico estaba convencido de que los planetas no giraban alrededor de la Tierra, Galileo va a seguir sus mismos pasos ¿y qué le va a pasar a Galileo por culpa de hacerle caso a Copérnico? Va a haber un juicio y, si buscamos una enciclopedia lo veremos, Galileo va a tener que renunciar a sus propias creencias. ¿Os acordáis del momento aquel? Él estaba convencido y va a tener que renunciar a esas creencias. Escuchad una cosa. Copérnico, Copérnico, ‘renunciar a las cosas' ¿No os suena algo? ¿no os suena a alguna cosa eso de renegar a sus creencias? No os suena, por ejemplo, a los diarios que han publicado estos últimos días como El Mundo, que publicaba cosas como que Forcadell renunciaba también a sus creencias?"

Y a la vez que hacía esa mención a Galileo sacaba la portada de El Mundo, diario al que Moliner cita tanto en sus programa que los de Unidad Editorial ya deben estar pensando en que esta les abone una parta de su sueldo a ellos.

Moliner estaba insinuando que el juicio al que sometió la Inquisición a Galileo era equiparable a la instrucción de la causa contra los que firmaron la declaración de independencia ilegal, en aquel juicio Galileo para evitar la condena tuvo que negar públicamente que la tierra girara alrededor del sol, que se comente que tras su afirmación de que no gritaba susurró: "Y sin embargo, gira".

¿Quiere eso decir que, para Moliner la independencia que proclamó el Parlament presidido por Forcadell es una verdad y que la inquisitorial Epsaña le ha obligado a rectificarlo?

Ya antes de eso Empar Moliner había hecho una crítica a ‘Informe Semanal' por poner 'El Exorcista' de música de fondo a su adorado president, Carles Puigdemont, y, en el tono victimista habitual retó a TVE a que le pongan a Puigdemont puesto de fondo una música que lo llamara ‘rata inmunda' (según Moliner eso es lo que de verdad deben pensar los de ‘Informe Semanal' del político, los muy anti-catalanes), como siempre TV3 cimentando el victimismo. Más de lo mismo. Más de lo de siempre.