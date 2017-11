Herrera se queja delante de Rajoy que la COPE sigue sin mover ficha para renovarle de una vez

O Herrera sigue jugando al despiste, o tiene un cabreo con COPE de tres pares de narices. Es extraño que siendo la máxima estrella de la cadena y el puntal por el que pasa toda aspiración de crecimiento de la misma su continuidad aún no sea un hecho--Carlos Herrera deja en el aire su renovación en COPE tras el último EGM--.

El pasado 19 de septiembre, el presentador matinal sembró de dudas su futuro al asegurar que la casa "no le había mostrado interés en que siguiera", algo que llamó poderosamente la atención de todo aquel que le escuchaba durante la presentación de la nueva temporada en Sevilla--Carlos Herrera pone patas arriba la COPE: "La casa no me ha mostrado interés en que siga"--.

Este 14 de noviembre de 2017 no ha desaprovechado la oportunidad que le brindaba Mariano Rajoy, cuando el presidente se ha puesto muy gallego para no desvelar si tiene ya previsto presentarse a la reelección, para volver a mandarle un mensaje a Giménez Barriocanal. Su renovación aún no está firmada. Y es muy extraño--Las estrellas de los deportes de COPE 'acorralan' a Herrera para que renueve: "En tres años te pones líder"--.

Herrera: ¿Se va a presentar a la reelección? Rajoy: Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo me encuentro bien y es importante saber lo que piensa mi partido. Yo estoy en un buen momento, igual que usted, estamos bien los dos Herrera: Yo voy a seguir, depende si la empresa me firma la renovación, que no lo sé Rajoy: Yo creo que sí, yo se la firmaría (risas)

Carlos Herrera finaliza su contrato con la emisora episcopal el próximo mes de junio de 2018. Desde entonces, no ha tenido reparos en manifestar su actual situación contractual cuando ha considerado oportuno.

Su aterrizaje en TVE, donde no le marchan bien las cosas con el programa '¿Cómo lo ves?' fue visto desde algunos sectores como un toque de atención a los dirigentes de la cadena, que de momento no parecen ponerse de acuerdo con él para sellar una continuidad que sus oyentes y seguidores anhelan.

Es posible que a partir de los resultados del EGM que se harán públicos el próximo 30 de noviembre empiece a esclarecerse su futuro más inmediato.