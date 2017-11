La televisión del dueño de los supermercados Spar y 'El Punt Avui': "España ya no pinta nada"

El Canal Catalá fue una cadena de televisión de línea editorial independentista catalana creada por el empresario italiano Nicola Pedrazzoli, ex directivo de Mediaset con el apoyo de su padrino político, el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, condenado por corrupción por el caso Mercurio y que tenía como programa estrella ‘Catalunya Opina', la tertulia del fraile Carlos Fuentes, que se grababa en los estudios Mediapark de Barcelona, propiedad de Jaume Roures.

Quebrado y en la ruina, fue adquirido por Joaquim Vidal, dueño de los supermercados Valvi y Spar, que lo redenominó EPA+ (El Punt Avuí Televisión), por su periódico separatista del mismo nombre. Y en vez de 'Catalunya Opina' tenemos 'L'Illa de Robinson'. --El dueño de Spar y Valvi, agitador oficial del separatismo a cambio de un pastizal--

VER AQUÍ 'LA ISLA DE ROBINSON'

Su presentador, Igor Llongueras, se ha profesionalizado en el victimismo desde hace años, disfrutaba con su sección "España nos ama" que consistía en sacar a cualquier tarado de turno diciendo algo que sonara despectivo contra algún elemento catalán para poder defender "¿veís? ¡España nos odia!".

En 'La Isla de Robinson' del lunes 13 de noviembre 2017 Llongeras, tras el anuncio de Caixabank, que patrocina el espacio, suelta su editorial contra el inminente proceso electoral:

"Unas elecciones que no son normales, no podemos olvidarlas. Han sido convocadas por el presidente español (...) Con el gobierno legítimo en prisión o el exilio y con amenazas a la presidenta del Parlament".

El retrato de una España oscura aparece desde el primer minuto, Llongueras no pierde el tiempo calificando a España de "represiva y violenta" y termina citando por sus nombres como quien habla de un hermano, a los políticos encarcelados "Oriol, Dolors, Jordi, Carles, Joaquim, Raúl, Meritxel... os queremos a todos en casa, con nosotros".

Y acto seguido aparece otra vez el logo de CaixaBank con lo que cualquier diría que Llongeras pretendía que su editorial pareciera el editorial del banco.

Carlos Fuentes intentaba traer a tertulianos de distintas ideologías (por ahí pasaron Montse Suárez, Graciano Palomo o Luis Balcarce, por poner tres ejemplos), pero con Llongeras ni pluralidad ni pamplinas, cinco indepes en un mesa, todos con el lacito bien vistoso y, listos, a echar pestes contra España: ahí Jaume Marfany, Montse Castellá, Agustí Carles y Vicent Partal.

Partal dirige el muy subvencionado diario digital independentista Vilaweb y simultanea su presencia en tertulias de TV3 con las de ‘La Isla de Robinson'. Si en su última intervención en TV3 ya se le notó fuera sí asegurando que el estado propio catalán, la república catalana, ya era un hecho, el lunes en el programa de Llongeras ya se desató del todo. --Los digitales del odio que alimentaron el golpe separatista y que se hicieron de oro con el 'procés'--

"Represión salvaje de España..."

Vicent Partal elogió la presencia multitudinaria en la manifestación indepe del 11 de noviembre 2017 dado que, según él "estamos en un momento de represión salvaje por parte de España, los ciudadanos eran conscientes de que estamos viviendo en una represión durísima".

Y no paró de repetir que todos los que fueron a esa concentración evidenciaban el apoyo a la nuevo Estado catalán proclamado (qué curioso, porque por ahí andaban todos los de los Comunes y se supone que ellos no están con el independentismo).

"La República está ya proclamada y el único que puede tirarla es el Parlamento de Catalunya, España ya no pinta nada (...) Es verdad que no tenemos el control de la administración, porque el Govern no había previsto tanta violencia por parte de España"