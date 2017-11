El mayordomo de Chávez monta el numerito en 'AR': "Eres una periodista mentirosa y trabajas para el PP"

Después de haber tenido que declarar en el Senado para dar explicaciones por la irregular y polémica financiación de Podemos, Juan Carlos Monedero acudió al plató de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) para continuar con su circo--'Trincón' Monedero tiene que ir al Senado a cantar sobre la "conexión venezolana" de Podemos--.

Monedero había recibido buena medicina por parte de Enrique Riobóo, director del Canal 33, teniendo que escuchar como les acusa tanto a él como a Pablo Iglesias de haber fundado su partido con grandes sumas de dinero provenientes de Venezuela e Irán--El exsocio de Pablo Iglesias y Monedero acusa a Podemos de cobrar en 'cash' de Irán y Venezuela--.

Así las cosas, el politólogo compareció en el plató de Mediaset donde casi nadie de los allí presentes se atrevió a toserle, lo que le permitió venirse arriba a base de demagogia podemita--La marranada de Monedero a Mamen Mendizábal por 'compararle' con Aguirre --.

Solo la periodista de La Razón Pilar Gómez intentó que lo de Monedero no fuera un paseo triunfal y le buscó las cosquillas en sus problemas con Hacienda, que fueron públicos, y que le obligaron a hacer una declaración complementaria in extremis a pesar de haberse puesto farruco con Cristóbal Montoro desafiándolo en publico--Riobóo acusa a Monedero de haber fundado Podemos con los "bolsillos dopados de dinero" de Venezuela e Irán--.

Monedero la llamó "periodista mentirosa" y la acusó incluso de cobrar del PP con la aquiescencia de Quintana, que había presenciado la bronca e incluso le había dado la razón a su invitado con lo de la complementaria

[...]

Pilar Gómez: Y tú cometiste un fraude y luego lo regularizaste

Monedero: ¿Perdón? No te voy a tolerar que tú me digas que he cometido un fraude

Pilar Gómez: ¿No habías hecho mal la declaración?

Monedero: Me estás acusando de un delito. Eres una periodista mentirosa

Pilar Gómez: ¿Tú habías pagado lo que tenías que pagar?

Monedero: ¿Tú sabes lo que es una complementaria? La complementaria es una cosa legal. Hay diez mil

Ana Rosa: Por una vez tiene razón Monedero, y todos tenemos derecho a hacer una complementaria

Pilar Gómez: Sí, todos tenemos derecho. Pero este ha venido aquí a decir que su declaración había sido impoluta

Monedero: El problema es que todos los que hacéis ruido con este tipo de cosas al final obtenéis directa o indirectamente beneficios del PP

Pilar Gómez: Yo no perdona. El circo del Senado ya lo hiciste, aquí no toca. Yo en tu circo no entro.

Monedero: A sembrar basurita