Nuria Roca: "Me despidieron de TV3 porque no era de la cuerda"

Nuria Roca se ha convertido en noticia durante estos días tras ser despedida de TV3 a través de un burofax.

El pasado septiembre de 2017, la presentadora se puso al frente de A tota pantalla, un magacín diario que duró apenas siete días en antena.

Según la cadena catalana, la actualidad política primaba al entretenimiento y el nuevo programa de Nuria Roca se quedó sin hueco.

Mes y medio después, la independentista TV3 optó por despedir a Nuria Roca, una decisión inesperada para ella, más aún cuando se enteró de que el programa iba a reestrenarse con otro rostro el próximo mes de enero, como confirmó su director.

Nuria habló con El Mundo y aclaró algunos de los asuntos más polémicos de su despido:

"El programa era un magacín diario de tres horas. Hicimos solamente seis emisiones y llevábamos mes y medio parados. ¿Por qué? Por la situación política y social. Si nosotros íbamos a las 11 de la mañana y toda la actualidad salía a esa hora, teníamos que parar el programa. Ésa es una cosa evidente. Entonces, se ha decidido parar el programa y finiquitarlo. Y ya está (...) Bueno, yo creo que la decisión de la Corporació que, además, no iba acorde con la dirección de la cadena, evidentemente ha tenido en cuenta cuando no eres de la cuerda".

También habló sobre la posible censura que existe en TV3 y aunque afirma que a ella nunca le han "censurada nada" ya que "sólo he hecho seis programas", pero añade:

"Bueno, no sé... Mírala tú la cadena y júzgala. Yo no te voy a decir lo que hay. Vamos a ver, hay un vídeo viral de un programa infantil que se están dando directrices para determinar según qué cosas. Ahí cada uno que juzgue".

Finalmente, también quiso aclarar que no ha dejado de lado trabajo en Melodía FM:

"Yo no he renunciado a la radio. He renunciado a otras cosas. Se terminó la radio y yo aproveché para hacer este proyecto que me apetecía muchísimo".