El niño prodigio de la televisión fracasa estrepitosamente con la ruinosa TEN

Algo se olía el presidente del Grupo Seucoya, Raúl Berdonés, un lince de los negocios 'faraónicos', cuando tomó la decisión de sacar del paraguas de su grupo audiovisual la gestión de la cadena de televisión TEN, creando la sociedad TEN MEDIA S.L, para que fuera la destinataria de los ingresos que generase su nuevo ‘juguete' y hacer frente a los compromisos de pago, a la vez que así también evitaba los más que probables conflictos de intereses comerciales entre los servicios que ofrece la productora y la nueva cadena que le fue concedida a finales del 2015, y de esta forma que no lastrara TEN los resultados de Secuoya.



Publica el portal Exclusiva Digital que esta escisión permitió a Berdonés al cierre del 2016 realizar el pago de un dividendo en especie entre los accionistas del Grupo Secuoya por un importe de 9,5 millones de euros; cantidad que generó un significativo incremento, a todas luces extraordinario, en la casilla contable de beneficio de la compañía.



Algo que ya ha quedado en evidencia en el primer semestre de este año de forma patentemente negativa, habiendo obtenido Secuoya tan solo el 10% de lo que obtuvo en el mismo periodo del 2016, es decir 734.800 euros frente a los más de 7 millones.



La aventura televisiva independiente de Berdonés, al margen de la del Canal Autonómico de Murcia, no le está resultando nada barata, ya que por un lado Secuoya tiene otorgados avales técnicos a favor de la sociedad Ten Media (la sociedad tenedora de TEN) por valor de 3,2 millones de euros, a lo que hay que añadir un crédito de casi 7 millones de euros concedido por una entidad financiera, así como un préstamo participativo otorgado de forma directa a la empresa televisiva por un importe de 1,8 millones de euros.

De tal forma que Ten Media acumula un pasivo cercano a los 12 millones de euros, más de la mitad del presupuesto de 22 millones anuales con el que nació el proyecto y que mantenía hasta hace unos meses.



Tras el movimiento #RevolucionTEN que puso en marcha Berdonés en el mes marzo de este año tras su reconocido error en el tipo de programación de los 11 primeros meses de vida de la cadena, se comprometió a mantener está asignación si lograba alcanzar el 1% de audiencia. Cifra que no ha visto ni de cerca, habiendo fracasado la revolución que puso en marcha al ser un fiasco los siete programas de producción propia que puso en marcha, y no funcionar los enlatados que emite.

Los datos de espectadores que obtiene TEN, penosos por calificarlos de una forma suave al oscilar el share medio del canal entre el 03% y el 0,4%, ya han empezado a afectar a terceros y de manera económica.



De momento y según fuentes de la cadena, desde el mes de Agosto han cerrado el grifo del pago de facturas, especialmente las que no afectan al funcionamiento diario de la cadena ni, por ahora, al personal.



A Exclusiva Digital le consta que hay facturas del mes de junio que tienen aún pendiente de pago. Y lo más grave de esta situación ya no es que incumplan con sus compromisos, lo inadmisible es que cuando el afectado intenta contactar con los responsables del área de producción o pago a proveedores, tienen la cobardía y mala educación de hacer odios sordos y no contestar.

Mientras tanto, Grupo Secuoya intenta capear el temporal con osadía, acometiendo el proyecto faraónico de la Ciudad de la Televisión en Tres Cantos. Un proyecto financiado casi en su totalidad por una entidad bancaria y que tras estar aparcado durante mucho tiempo, este año se puso la primera piedra.



Veremos si termina viendo la luz y sobre todo en los plazos que se dijeron ante los medios e invitados que nos dimos cita en ese acto institucional que tuvo como invitado principal al Alcalde de este municipio madrileño.



Demos tiempo al tiempo, para que el tiempo nos de o quite la razón, pero de momento la situación pinta muy fea y el enfermo podría entrar en la UCI en poco tiempo.