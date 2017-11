Cristina Tárrega, acosada por su jefa

Los recientes testimonios de acoso que han estallado en Hollywood han animado a la presentadora a contar la desagradable experiencia que vivió ella hace 20 años. La que era su jefa entonces decidió hacerla la vida imposible por no ceder a sus pretensiones sexuales, viéndose obligada incluso a llevar protección.

Según publica Informalia, Cristina Tárrega ha concedido una entrevista a Love rememorando de nuevo el caso de acoso sexual que sufrió a manos de su superior, un relato que contó con pelos y señales el pasado miércoles en El programa de AR. "Aún a día de hoy tengo pesadillas con lo ocurrido y me despierto sobresaltada", confeso entre lágrimas antes de desvelar lo ocurrido.

"Llegué joven a Madrid y tuve la mala suerte de que una mujer me enfilara, era una especie de amor-odio y me empezó a hacer la vida imposible. Ella, que era mi superior, me pedía que comiera con ella, que cenara con ella, y luego me acosaba a otros niveles", explicaba Tárrega.

Durante su relato, la presentadora también aseguró que esta mujer contó con la ayuda de un seguidor de la presentadora para continuar su acoso y hacerle la vida imposible: "Se aprovechaba del seguidor y le pedía que viniera a mi casa a molestarme. Le daba la dirección de mi casa y más pistas". Esta situación la obligó a recurrir a la Policía, siendo los únicos que consiguieron ayudarla.

Años después de los abusos, la periodista ha decidido contar lo sucedido para ayudar a otras mujeres que sufren este tipo de acoso en la actualidad.

<iframe src="//api.gooru.live/v2.0/public/library/368947.html" width="640" height="360" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>