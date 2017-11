El momento más dramático de Eva González en Masterchef

Una prueba de exteriores de 'MasterChef' se convirtió en un auténtico suplicio para Eva González. Así lo ha confesado ella misma a través de su perfil oficial en Instagram. El día en el que se grabó ese momento del programa de TVE, emitido este martes, ella se enteraba de que había fallecido uno de sus seres queridos.

Según publica Vanitatis, "Esta prueba de exteriores es muy especial para mí. Justo cuando estaba grabando me llamaron para decirme que mi abuelita acababa de fallecer. No fue fácil seguir grabando e intentar hacerlo con una sonrisa a pesar de lo que estaba sintiendo por dentro y no poder salir corriendo a Sevilla a despedirme de ella...".

La sevillana continúa dando las gracias al equipo que conforma el programa. "Si os cuento todo esto es porque quiero públicamente dar las gracias al equipo de 'MasterChef', cámaras, maquillaje, estilismo, dirección, redactores... a mis compañeros del jurado, a los aspirantes y exaspirantes ... a todos gracias por el cariño ese día... no fue fácil pero creedme, sin vuestro cariño, lo hubiese sido mucho más".

Los 700.000 seguidores de la modelo en Instagram la han apoyado ante esta confesión, que ha hecho que Eva saque a relucir su lado más sensible en un momento feliz de su vida, ya que pronto se convertirá en madre.

