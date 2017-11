El timorato Javier Ruiz ante el ataque de Iglesias al director de Okdiario: "No me pongas en el papel de defender a Inda"

Podemos está desatado contra Eduardo Inda. La presencia del director de Okdiario en la comisión del Senado que investiga la corrupción de los partidos políticos molestó, y mucho, a la formación de Pablo Iglesias.

No gustó en modo alguno que el periodista largara la traviata sobre los puntos oscuros referentes a la financiación del partido morado y primero Monedero el 14 de noviembre de 2017 y, hoy, 15 de noviembre de 2017, fue Pablo Iglesias el que salió en tromba contra Inda.

Fue en 'Las Mañanas de Cuatro' donde el secretario general de Podemos lanzaba sus diatribas contra el periodista. Sin embargo, Javier Ruiz tuvo que frenarle, entre otras razones porque allí no estaba el interesado para defenderse ni está en la nómina de tertulianos del programa de análisis político del segundo canal de Mediaset.

Aunque en realidad, lo que el presentador quería evitar era la imagen de ser él quien tuviera que ponerse de abogado de Inda, algo que evidentemente le incomodaba sobremanera.

Pablo Iglesias: "Javier, no sé si vistes con quién comió Granados antes de ayer, el día que tenía que declarar Eduardo Inda en el Senado. Eduardo Inda y Granados, el delincuente del Partido Popular, comiendo juntitos una hora antes de que Inda declarase en el Senado para contar mentiras sobre Podemos. ¡Qué cosas!"

Javier Ruiz: "Iglesias, Iglesias, que Inda es colaborador de otra cadena, ya sabes tú cuál, que no estoy yo para defenderle ni para atacarle. Así que vamos a dejar a Inda fuera."

Pablo Iglesias: "Las imágenes hablan más que las palabras. Delicuente Granados e Inda comiendo juntos una hora antes de que Inda compareciera a compadrear con los del PP en el Senado y acusarnos con mentiras".

Javier Ruiz: "Digo que 'Las Mañanas de Cuatro' no son fáciles. Iglesias, no me pongas en este papel. Los periodistas comemos con delicuentes todos los días. Nuestras fuentes no suelen ser lo más limpias del mundo. También comemos con políticos. No me pongas a defender a Inda".