La 'chivata' Terribas y el tertuliano separata de laSexta demonizan con dinero público a Martín Blanco por fichar por Ciudadanos

La tertulia de Catalunya Radio del 14 de noviembre de 2017 incluyó una cornada para un ex miembro de la misma, Nacho Martín Blanco, por haber accedido a formar parte de las listas de Ciudadanos, lanzada por el tertuliano Ferrán Casals: "Ha fichado por Ciudadanos, sorprendente...", se burló este.

Nacho Martín Blanco fue durante muchos años uno de los tertulianos que durante mucho años presentaban TV3, Catalunya Radio, RAC1 o 8TV como ‘excusa' para asegurar que había pluralidad, aunque fuera una pluralidad un poco descompensada por aquello de que fueran cinco catalanes ‘indepes' contra un catalán ‘no indepe' ya fuera en Els Matins de TV3, L´Oracle o El Matí de Catalunya Radio.

Era llamativo ver como tertulianos como Joan Borrás afirmaban sin tapujos que Sociedad Civil Catalana era una ‘organización fascista' (TV3, 13-10-2015) o que ‘España era una dictadura' (Catalunya Radio, 1-12-2015) y mientras todos asentían Martín Blanco era el único presente que intentaba replicar y la reacción del resto de la mesa como si su discrepancia fuera ‘un escándalo' le convertía en ‘el malo oficial del espacio.

Ya Pilar Rahola en 8TV se negó sentarse en una mesa junto a Martín Blanco en 8TV después de que este asegurara que su familia también había padecido el franquismo frente al intento de la tertuliana de presentar a los ‘indepes' como únicas víctimas del mismo (8TV, 12-2-2014).

Aunque el tertuliano empezaba a mostrar lo mucho que le cansaba la situación (artículo ‘La paciencia de los malos catalanes', El País, 10-11-2015). El independentismo le había cogido ojeriza desde que revelara que Jordi Sánchez, entonces nº2 de ANC, decía en privado cosas diferentes a las que decía en público sobre la independencia unilateral

Al final la demonización contra Martín Blanco cuando iba una tertulia llegaba a extremos ridículos cuando eran los propios presentadores como Jordi Armenteras o Xavi Freixes los que iban contra él. Como cuando durante una entrevista Marta Pascal (12-11-2016, RAC1) esta soltó que le daba igual no tener mayoría parlamentaria en el Parlament porque ‘la tenían en las plazas' y ante un intento de réplica fue silenciado por Armenteras y Vicent Sanchís, el mism Sanchís que aseguró en antena que Martín Blanco ‘era un nazi' (RAC1, 3-8-2016) y que hoy dirige ‘neutralmente' TV3.

Al final Martín Blanco se cansó del todo y anunció que abandona las tertulias junto a su colega López Alegre porque estas se habían convertido en un ‘circo del odio' (El País, 10-10-2017).

Su fichaje por Ciudadanos no pasó desapercibido entre sus ex compañeros de tertulia el 14-11-2017, en especial por Ferrán Casas, subdirector del digital Nació Digital, ese digital privado mantenido del erario público (más del 90% de sus ingresos son por publicidad institucional made in Generalitat) y al que últimamente se ve tanto por La Sexta:

Monica Terribas: Lluis Llach fue en la liste de Junts pel Sí porque ERC y Convergencia iban juntos. Si hay listas separadas, igual les cuesta más sumarse a una u otra lista. En el caso de Nacho Martín Blanco, el politólogo que era colaborador nuestro aquí en Cataunya Radio aquí en las tertulias ahora se ha sumado a la lista de Ciudadanos.

Ferrán Casas: (irónico) ¡Ha fichado por Ciudadanos, sorprendente!

Montse Castellá: (Ríe junto con otros)

Mónica Terribas: No...

José Antich: Lo sorprendente es que se hubiera sumado a la CUP.

Mónica Terribas: ¿Es ironía? (Conteniendo la risa) Exacto lo sorprendente sería que se fuera a la CUP. No. No. Le deseo toda la suerte del mundo desde aquí ¿eh?

Josep Antich: Evidente.

Mónica Terribas: Será bueno entrevistarlo como diputado. ¿Saldrá seguro, no?

Ferrán Casas: Creo que va de número 6 por Barcelona. Con muchas opciones de salir, claramente.

Terribas quería dar un perfil amigable a la puya a su ex amigo, pero no pudo evitar lanzar su propio dardo ‘indepe' o no sería ella. Y a pesar de que hubo muchas figuras de la ‘sociedad civil' que ficharon en su lía por las listas de Convergencia/PDeCAT/Junts pel Sí sin que en Catalunya Radio lanzaran dardos contra ellos como Lluis Llach, Muriel Casals o el ex presentador de TV3 Miguel Calçada, Terribas dejó claro que había una diferencia entre fichar por Junt pel Sí y hacerlo por Ciudadanos.

Mónica Terribas: Claro, para un independiente vincularse a un partido... pues apuntarse a un partido, no a un proyecto, a un partido... sí que te señala de cara al futuro. Y en cambio una lista civil, pues no. Pues puedes combinar en una lista civil los postulados de la CUP y postulados del PDeCAT.

Dejando al margen que la CUP no figuró en Junts pel Sí (ahí Terribas confunde sus deseos con la realidad)... según su planteamiento figurar en una lista de una candidatura no independentista ‘es figurar en un partido' y hacerlo para una lista independentista ‘es un proyecto'. Muy lógico.