Ana Pastor: "Gritan 'prensa española manipuladora' pero dicen que no va por La Sexta"

¿Ha vivido momentos de tensión trabajando en Barcelona?



Los que ya se han visto con los compañeros, pero es minoritario. Ellos pueden silbar y nosotros contamos que silban. Pero es muy difícil que sepan si estamos manipulando si no escuchan lo que decimos. Eso sí, cuando bajas [del set] te dicen que lo de 'prensa española manipuladora' no va por La Sexta. Lo que pasa es que lo tienen que gritar.



¿La situación en Cataluña ha beneficiado más a los informativos o a los partidos porque no se habla de otros temas?

No me gusta utilizar esa expresión "beneficia" para un tema que preocupa tanto. La Sexta tiene que estar siempre con la gente, por eso nos ponen cuando ocurre algo: saben que estamos, cuando da audiencia y cuando no.



¿Cómo valora el papel de TVE o TV3?



Soy muy crítica con la televisión pública. Hay quien tiene autoridad moral para criticar a las televisiones públicas, como el Consejo de Informativos, y otros, no. Jenaro Castro ha sido noticia en la BBC, no creo que la BBC esté adoctrinada... Y tampoco me gusta que en una TV pública se lleve una camiseta con una ida política.

Hay gente que tiene autoridad moral para criticar y hay quien no, como el partido que se cargó la independencia de TVE, que habla de intervenir TV3 y se queja de la manipulación cuando son los responsables de la de TVE".



¿Por qué los políticos 'exiliados' en Bruselas ya no dan entrevistas a medios españoles?



Cada día pido a Puigdemont que nos conceda una entrevista. Me pasa como con Rajoy, que sigo pidiéndoselo. Me dicen que lo están pensando. Pedro Sánchez lo sigue pensando también, Susana Díaz... Me encanta que piensen.

¿Por qué se lo 'piensan'?



No sé. El otro día me decían que entrevistaba más a los independentista. Es mentira. Solo que ellos dan más la cara.

