Así destroza Inés Arrimadas a la vengativa estrella de TV3 por tenderle una sucia trampa

Les salió el tiro por la culata, y eso que la presentadora estrella de TV3, Lídia Heredia, iba bien cargada este miércoles 15 de noviembre de 2017 en su programa 'Els Matins', que invió a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrrimadas. La encerrona iba a cara de perro, tras el recurso que el partido naranja presentó este martes ante la Junta Electoral Provincial de Barcelona contra la cadena pública, por violar sistemáticamente "el principio de pluralismo político y de la neutralidad informativa en periodo electoral".

Tras presentarla como la líder de las fuerzas "españolistas"en Cataluña, acabó recriminándola a voces que cuestione la imparcialidad de los medios públicos catalanes: "¡Eso no se lo tolero, me está ofendiendo!".

Durante toda la entrevista -si puede definirse como tal- la periodista se dedicó a interrumpir a Arrimadas, a la que llegó a preguntar si acaso no es su intención tender un "cordón sanitario" contra los partidos independentistas. Y si Ciudadanos piensa llevar el 155 en su programa electoral.

LA TV3 ES UNA AUTENTICA VERGUENZA , HAN LLEGADO A TAL PUNTO DE DESCARO QUE NO REPRIMEN SU RABIA ANTE EL FRACASO DEL PROCES..Y COMO VEN PELIGRAR SUS PUESTOS DE PODER ESTAN QUE TRINAN-- INES ARRIMADAS ES MUCHA INES😉👏🏽PARA ESTOS INEPTOS VENDIDOS😡😠😡🇪🇸👊🏽QUE OS DEN FRACASADOS pic.twitter.com/GVOiUKQpzB

Según se hace eco 'EsDiario', uno de los momentos más tensos se produjo cuando Heredia le preguntó a bocajarro: "¿Usted confía en la comunidad educativa de Cataluña, cree que adoctrinan? Arrimadas puso algunos ejemplos, pero su respuesta no gustó a la periodista, que replicó que si acaso en el resto de España no se adoctrina.

La entrevista terminó de saltar por los aires cuando la periodista vinculó las manifestaciones que ha habido en Barcelona en favor de la permanencia de Cataluña en España con la ultraderecha, y afirmó que en todas ellas se han exhibido banderas preconstitucionales. "¿Ustedes se sienten cómodos con eso?", le espetó.

Arrimadas no podía creer lo que estaba oyendo, y estalló:

"No puedo permitir que desde la televisión pública de Cataluña se quiera dar una imagen de las manifestaciones independentistas como absolutamente pacíficas y democráticas y las que no son independentistas no".