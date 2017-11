'OT 2017' ¡Salen a la luz el dolor y los complejos físicos de una concursante!

'OT 2017' ya es un fenómeno social. Su canal 24 horas es oro puro y cada día suceden más cosas dentro de la academia. Entre otras cosas, Nerea, una de las participantes, ha confesado que lleva tiempo arrastrando problemas dentales que la han acomplejado.

Las galas están mal hechas pero si algo de bueno tiene este nuevo 'Operación Triunfo' es que está aprovechando muy bien las nuevas plataformas y las redes sociales. Su canal 24 es un éxito indiscutible y provoca adicción. Ahí es donde conocemos realmente a sus participantes, donde ensayan, aprenden y conviven.

De las últimas cosas que nos han llamado la atención ha sido la dura confesión de Nerea, quién se abrió en canal para su compañero, Agoney.

Y es que, según la joven, se siente acomplejada por su dentadura desde hace tiempo:

Estaba haciendo una obra, y alternaba entre el papel de Caperucita y el de Julia. Llegaron a decirme que si me ponía brackets 'me comería muchas más julias'. No me iban a echar de la compañía, evidentemente, porque son como una tercera familia para mí.

No me los puse, pensando que lo haría al acabar Caperucita, pero entonces me metí aquí y es algo que voy arrastrando. Me da mucha rabia que no me lo hicieran bien desde un principio, estaría bien ahora, no perfecta, pero mejor sí. Estaría más tranquila

Tuve problemas con los empastes. Tampoco me puedo hacer blanqueamientos ni nada, me impide muchas cosas