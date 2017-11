Pastora Soler, destrozada ante Bertín: “¡Quise quitarme la vida!”

El miércoles 15 de noviembre de 2017, Bertín Osborne visitó a Pastora Soler en ‘Mi casa es la Tuya' de T5. La cantante habló de su carrera, de su retiro y se rompió al hablar del peor momento de su vida.

La entrevista fue emocionante y singular. No por Bertín Osborne, que como siempre, no sabía qué preguntar ni cómo (¿Por qué se pone nervioso cada vez que un invitado habla de cosas 'serias'?).

Bertín Osborne confiesa que si Antena 3 le ofrece el doble, igual se va con ellos

El programa fue bueno porque su personaje central, Pastora Soler, se abrió en canal. Y para colmo, estuvo bien acompañada por otras artistas que, como ella, habían participado en el Festival de Eurovisión: Massiel, Remedios Amaya, Rosa López y Soraya Arnelas

En un momento dado, Pastora habló, por primera vez en TV, del motivo por el que se retiró de los escenarios durante años. Y es que, Soler tocó fondo cuando sufrió un desmayo durante uno de los conciertos de su última gira, en marzo de 2014.

Me metí debajo de una mesa que tenía en mi camerino y, si hubiera habido algo allí, me hubiera quitado la vida. Fíjate cómo estaba

Debajo de la mesa era como que yo podía desaparecer. Yo quería que me tragara la tierra y quitarme ya de en medio. Era demasiado dolor"

Debo mucho respeto a mi público y tuve que abandonar el escenario en mitad del concierto. Yo cerré los ojos, me vistieron, me quitaron la ropa que llevaba, y me metieron en un coche. Yo no abrí los ojos hasta que llegué al hotel.

Mis padres tenían la cara desencajada y yo estaba todo el rato intentando quitarse al asunto el dramatismo que tenía, que era mucho. Esta noche no dormí y yo había pensado que había sido muy feliz durante los 20 años que había durado mi carrera pero que no podía más. Cogí el teléfono y escribí un comunicado sin consultarlo con nadie