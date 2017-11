Las razones por las que Thalía no debería ser expulsada de 'OT 2017'

Thalía y Cepeda están nominados. Ninguno de los dos tuvo una buena gala el lunes 13 de noviembre de 2017 peor sólo puede quedar uno de los dos y desde aquí queremos que ella se quede.

Para ser honesto me tengo que confesar: Conozco a Thalía desde hace años. Nuestra relación ha sido meramente profesional puesto que he sido profesor suyo durante dos cursos. Nunca he querido posicionarme aquí desde que supe que iba a entrar en 'OT 2017'. No puedo ser objetivo, nadie podría, pero sí creo que esta joven, a la que conocí con 14 años, merece continuar dentro.

En primer lugar, está nominada junto a Cepeda, un señor que fue señalado el lunes por el jurado como un mal compañero que sólo busca lucirse. ¿Es cierto? Si uno ve el 24 horas (que para mí ya es una adicción) puede percibir ese egoísmo. Pero ese no es el problema. La cuestión está en que en su última actuación, Cepeda no emocionó, técnicamente quizá fue mejor que Thalía, pero le noté (y escribo en primer apersona porque no deja de ser una opinión personal) demasiado ‘subidito' y divo.

Thalía , sin embargo, se perdió con el "Euphoria" de Loreen. El jurado tenía razón. La joven provocó que incluso su compañera, Miriam, casi se fuera del tema.

Thalía y Miriam cantan Euphoria en 'OT 2017'

Pero claro, sigo pensando que las galas están mal grabadas. Que sigue habiendo problemas de sonido muy graves. No es una excusa, es una realidad.

Cierto es que mi favorita para ganar es- para mí y para toda España- Amaia y que ha Thalía le queda mucho que aprender tanto dentro como fuera del escenario. Ha habido compañeros que la han acusado de aislarse. De hecho, casi nadie votó por salvarla el otro día. Es verdad, Thalía puede parecer cohibida e incluso falsa pero sólo puedo decir que, como muchos, necesita tiempo. Es buena compañera y, por lo que me dicen, buena amiga.

También aprovecho para decir que teniendo en cuenta lo malas que son las galas de este OT, al público no le queda más remedio que votar basándose en lo que ve en la academia. Y si es así, prefiero que se quede Thalía a Cepeda, aunque-y eso no lo pongo en duda- a él le espera una gran carrera fuera.