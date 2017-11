¿Terelu comerá porras en las Campanadas? ¿Es buena idea que los de 'Sálvame' despidan el año?

'Sálvame' va mal, muy mal. Llevan meses de crisis, ellos mismos lo han reconocido. Por ello, Telecinco ha decidido darles la oportunidad, al presentador y a los colaboradores, de lucirse dando las Campanadas para darle la bienvenida al 2018. Todo suena a una última oportunidad para triunfar.

Ya dijo Jorge Javier Vázquez, hace una semana, que 'Sálvame' estaba en crisis. El conflicto Catalán y el ambiente político ha hecho que el público se pase a la competencia o que simplemente no se interese por la prensa rosa o la telerrealidad. Además, el programa vespertino de T5 lleva ya 8 años en antena, el desgaste es inevitable.

Pero si 'Sálvame' cae, cae media parrilla, puesto que alimenta de contenidos a muchos de los espacios de la cadena. Por ello. T5 no se rinde (o no quiere admitir la derrota) y el 15 de noviembre de 2017, se hizo público, en directo, que los colaboradores, capitaneados por Jorge Javier Vázquez, darán las Campanadas desde la puerta del Sol de Madrid para darle la bienvenida al 2018.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Se pasaron la tarde entera para descubrir la noticia. Lydia Lozano recorrió medio Madrid buscando pistas hasta llegar a la Puerta del Sol, donde descubrió que ella y sus compañeros se comerán las uvas este año ante media España. (Uvas o porras, que ya sabemos lo que le gusta a Terelu).

Ya en plató, Jorge Javier Vázquez confirmó que él estará en el plató de Sálvame para presentar desde las 22.00 una edición especial del programa en Nochevieja.

Me encanta empezar el año trabajando. Es un motivo para estar contentos. Todo el que trabaja en televisión sabe que es una noche especial y os lo merecéis. De alguna manera yo creo que Sálvame necesitaba ese reconocimiento. Llega en el momento más oportuno y es un mensaje de: Nos queda camino por recorrer y queremos hacerlo con los que nos siguen desde casa

Dijo Vázquez, a lo que la colaboradora Mila Ximénez añadió:

Es un balón de oxígeno porque nos habíamos venido abajo. Pero hemos pasado un año muy difícil en este programa, no lo hemos pasado bien. Y oír a Paolo Vasile y ver a mi equipo mirándonos con esa cara para decirnos que merecemos un reconocimiento... no puedo decir que no