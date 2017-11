Un travesti y dos sopresas: así fue la final de 'QQCCMH'

Sorpresas a granel.La quinta edición de «¿Quién quiere casarse con mi hijo», el popular reality que presenta en Cuatro Luján Argüelles, llegó anoche a su fin con un último programa que dio mucho de qué hablar y dejó varias sorpresas.

En la última gala del formato, los cinco solteros, Jaime, Fernando, Pepe, Jesús y David debían escoger, de entre sus pretendientas y pretendientes, a la persona que definitivamente había logrado conquistar sus corazones.

En algunos casos, como sucedió con Jaime, que escogió a Sonia; o David, que se quedó con Coraima, las decisiones no fueron una gran sorpresa... o al menos, no tanto como lo fueron las elecciones de los otros tres candidatos.

Quizá el mayor desconcierto llegó con Jesús, el culturista, que en todo momento se esperaba que fuese a quedarse con Itziar. Incluso, llegó a esperarla con un ramo de flores.

Pero, finalmente, cambió de parecer en el último instante, para sorpresa del público (y de su propia madre) y fue Andrea la que finalmente conquistó su corazón. Tras la emisión de esta última entrega, el propio Jesús celebró su decisión. «Preciosa final. Gracias a todos», publicó en su Twitter personal.

Aunque las sorpresas con su decisión no quedaron allí, ni mucho menos. Para rizar más el rizo, Jesús terminó pidiendo matrimonio a su pretendienta, en una decisión sin precedentes en la historia del programa. Por primera vez en cinco ediciones uno de los solteros le pidió la mano a una concursante.

Pero no fue la única controversia de la noche, ni el único hito histórico que «QQCCMH» consiguió en su quinta edición. También por primera vez, un concursante repescado logró conquistar al pretendiente.

Ocurrió con Lomana, que se llevó el corazón de Jesús. El soltero valenciano se quedó con el concursante al que en un primer momento había descartado, aunque su participación en el concurso también dejó en la final otra gran sorpresa.

En un momento del programa, Pepe abandonó el plató y volvió vestido de mujer: autodenominándose «Kilómetro y Medio».

Pero la última entrega del programa también dejó otra decisión inesperarada: la de Fernando. El concursante optó por quedarse con Rafaela, en una elección que rompió todos los pronósticos. Su indecisión puso en alerta a las redes, que no terminaban de creerse que el soltero fuese a terminar escogiendo a su pretendienta.

Con los cinco solteros emparejados terminó esta quinta edición de «QQCCMH».

Pepe: Me llamo kilometro y medio

Luján: Bueno tiene sentido, porque eres grande grande

Pepe: No, no el kilómetro y medio va escondido

(Rosas cómplices)

Lomana: Pero por qué te llamas asín?

MEVOYDELAVIDA JAJAJAJAJA#QQCCMHfinal