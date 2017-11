Alfombra roja en TV3 y para que el condenado Elpidio José Silva diga barbaridades: "¡Hay que ilegalizar al PP!"

El programa de propaganda victimista indepe 'Els Matins' de TV3 que con éxito dirige Lidia Heredia sigue con su costumbre de servir a la causa, aunque a veces se le va la mano.Monegal se cabrea por las críticas infundadas de Vicent Sanchis y deja al golpista jefe de la TV3 hecho unos zorros

En su programa del 16 de noviembre 2017 se pudo ver la euforia de Heredia asegurando que Dilma Rousseff (la ex presidenta de Brasil inhabilitada por corrupción) apoyaba la causa independentista y como conectaba con otra de las ex consejeras prófugas de Cataluña, Meritxel Serret para que asegurara desde Bélgica que era España ‘quien había roto la convivencia'.Así destroza Inés Arrimadas a la vengativa estrella de TV3 por tenderle una sucia trampa

Al menos no dijo que España ‘tenía un alma golpista' como su compañero prófugo Toni Comín. Pero todo eso iba a ser una minucia comparada con lo que venía después.Las gracietas de TV3: "¡Insólito, una manifestación por la unidad de España en la que no se ha pegado a nadie!"

"Rajoy está montando procesos, incluidos los procesos no independentistas de Cataluña, para que no se hable de su corrupción". La frase es de Elpidio José Silva, el ex juez condenado por inhabilitación y ex político frustrado con la ridícula formación ‘RED' que volvía así a un plató de TV3.Las gracietas de TV3: "¡Insólito, una manifestación por la unidad de España en la que no se ha pegado a nadie!"

Como el programa de Ricard Ustrell ya no existe, ha pasado al de Lidia Heredia, pero no defrauda a la hora de entender lo que los dirigentes de TV3 que le llevan quieren oír, sabe que en TV3 quieren leña contra la Fiscalía General del Estado representado en Mazas, la figura más detestada por el periodismo 'indepe' y Silva les dice lo que quieren oír: "La fiscalía son muñecos son en manos de corruptos" y el PP una formación ‘autoritaria' que lo controla todo en España.

"El PP es offsider, es el auténtico antisistema. (...) El PP es muy probable que sea una organización de delincuentes, un pacto que han hecho determinadas personas para repartirse el poder" (...) "Yo creo que el Partido Popular es un partido que se debe ilegalizar, le corresponde al Gobierno y le corresponde a Fiscalía y se tienen que sentar y pensárselo".

¿Ofensa para los votantes del PP?

Lo más divertido de los ‘indepes' es la coherencia. Lidia Heredia entrevistó hace dos días a la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas y cuando ella dijo que su partido no iba a pactar nunca ni con Puigdemont ni con Junqueras, Lidia Heredia saltó de inmediato contra ella por faltar al respeto a sus dos millones de votantes:

"¿Se da cuenta de que quiere dejar a esos dos millones de catalanes en la esquina?" (¡¿Por no pactar con ellos?!). Ahora, en la misma mesa ante la misma presentadora un individuo dice que hay que ilegalizar al PP lo que, en teoría, sí dejaría ‘en la esquina' a sus ocho millones de votantes, pero ante ese alegato Lidia Heredia ni se inmutó. ¡Que sensibilidad más selectiva la de TV3!

Junto a Heredia mientras Elpidio José Silva desvariaba estaban también la directora del Ara, Esther Vera o el ex director de El Punt, Ferrán Espada, que ni movieron una ceja ante el alegato y se limitaron a seguir rajando contra el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Ferrán Espada: "¿Cómo puede ser que alguien como Rajoy sea presidente hoy? "Ha neutralizado a la oposición. De Ciudadanos me los esperaba, pero del PSOE..."

Lidia Heredia: "El caso de Ciudadanos, [que apoye a Rajoy] es especialmente sangrante, porque Ciudadanos había hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas para su implantación de toda España"

Ferrán Espada: "El PP ha externalizado todo su funcionamiento a toda una serie de mercenarios. La gran incógnita que me queda es esos mercenarios hasta qué punto han trabajado al servicio del Partido Popular y hasta que parte ha sido para un enriquecimiento personal"

No deja de ser curioso que en precampaña TV3 dedique un espacio a machacar al PP (y de paso a los otros dos partidos constitucionalistas) sin tener a ningún representante de esos partidos en la mesa. ¿Sería imaginable que en esa misma televisión pública se planteara ilegalizar Convergencia/PDeCAT por su financiación ilegal o la de ERC por sus llamadas a la desobediencia? Pero no hay que buscar coherencia. Es TV3.