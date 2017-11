La gitana 'pechugona'de 'First Dates': “¡Quiero que me empotren!”

Nuevo momento surrealista en ‘Frist Dates', el que sin duda es el mejor y más popular show de Cuatro. El 16 de noviembre de 2017 apareció por allí Paola, una gitana de 18 años, sobrina de las componentes del dúo musical ‘Azúcar Moreno' que revolucionó el programa.

Paola, una camarera de 18 años se presentó como gitana orgullosa y sobrina de las ‘Azúcar moreno'. La joven, que no paraba de tocarse los pechos y de poner ‘morritos', entró en el restaurante intentando seducir a Matías, el camarero, que la miraba nervioso.

Enseguida, Paola conoció a su cita, Miguel, un DJ que se creía muy famoso (y que como la gitana dijo, "no le conoce nadie"). El problema es que se trataba de una cita a ciegas literal y como llevaban sendos antifaces no podían verse. Eso sí, a ellos les da igual.

Entre otras cosas, ella dijo:

Yo es que soy muy erótica

Me gustan los empotradores. Igual que yo doy caña, me gusta que me la den.