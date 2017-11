'Tu cara me suena': Chenoa da plantón a David Amor en el escenario

Tu cara me suena alcanza ya octava gala de la temporada en perfecto estado de forma, plenamente capaz de plantar cara La Voz, su enemigo a batir en la parrilla de la noche del viernes.

Si el programa de Telecinco tiene a gala una mayor calidad en sus actuaciones, el espacio de Manel Fuentes presume de ser garantía de risas y diversión.

La pugna ha sido tenaz, saliendo vencedora por lo general La Voz, aunque por pocas décimas en la cuota de share.

Los famosos que actúan en Tu cara me suena, la mayoría actores, no están necesariamente dotados de talento musical.

Algunos, de hecho, son totalmente ineptos para el canto, y tanto más para la danza. La calidad, no obstante, no impide disfrutar de los shows, todos ellos divertidos y llenos de desparpajo.

Al margen de las actuaciones de los concursantes, el éxito de Tu cara me suena estriba también en las ingeniosas críticas del jurado, compuesto por Carlos Latre, Ángel Llácer, Lolita y Chenoa.

Las continuas pullas y bromas entre ellos hacen el programa mucho más llevadero y rico en anécdotas.

Una de las historias extramusicales que lleva ya semanas apareciendo en Tu cara me suena es el desesperado intento de David Amor por conseguir una cita con Chenoa.

El actor gallego, que no se arruga ante nada, ya le ha pedido varias veces a la cantante que accediese a ir a cenar con él. Las evasivas de la triunfita han sido sutiles pero firmes.

Esta vez, Amor salió al escenario tras la actuación de la Terremoto, que imitó a Pimpinela, y anunció que tenía muchas ganas de cantar con Chenoa. Cogiéndola por la mano, recordándole su invitación a cenar juntos, lo que no pareció gustarle mucho a la artista, que se dio la vuelta para volver a su silla.

GANADORES

Tras quedarse en varias ocasiones a las puertas de la victoria, Lucía Gil se llevó el gato al agua gracias a su emocionante interpretación de "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston en la octava gala de 'Tu cara me suena'. "Iba a darle 12 puntos a Fran, pero lo que le ha pasado a esta chica no es normal. Lucía tiene que ganar hoy", aseguró un sorprendido Àngel Llàcer.

Aunque la chica Disney empató con Fran Dieli (que deslumbró con su transformación de Imperio Argentina), finalmente el público se decantó por la actriz tras recibir los 12 puntos. Lucía destinó los 3.000 euros del premio a la ONG Idiwaka.