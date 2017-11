La impactante publicación en Instagram de Quim Gutiérrez que inquieta a sus seguidores

La mayoría de los famosos utilizan las redes sociales para contar al detalle lo que hacen en su día a día. Así lo hizo Quim Gutiérrez, que con una de sus publicaciones preocupó a algunos de sus seguidores.

En la fotografía el actor aparece con un parche en la nariz, por lo que simple vista puede dar a entender que se ha sometido a un intervención quirúrgica., según recoge Ecoteuve.

Quim explicó en el pie de foto que todo estaba bien y que "solamente ha sido una reducción de cornetes para respirar mejor". Después continuó recordando su infancia

"De pequeño me encantaba descubrir que me había arañado por todos lados al volver de trotar por el bosque, la épica de la cicatriz sigue funcionando", dando a entender que su nariz no había cambiado nada.