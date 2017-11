Marhuenda despelleja a Maraña con un broncazo a lo bestia: "¡Tú a mí no me llamas mentiroso!"

Bronca de la buena la noche del 18 de noviembre de 2017 en 'laSexta Noche'. Se debatía en la tertulia presentada por Iñaki López sobre la caja B del Partido Popular y tras la intervención de Jesús Maraña, acusando de todos los males endémicos a la formación de Génova 13, se producía la gran enganchada entre el director de Infolibre y el de La Razón, Francisco Marhuenda.

Este replicaba al discurso de Maraña lo siguiente:

Maraña saltaba

Es que me irrita la mentira.

El de La Razón ya no estaba por pasarle ni media a su homólogo:

Oye, oye, no te pases de listo. Oye, Jesús, ¿cuándo yo he mentido? ¿Pero qué chorradas dices? Es que en la vida no se puede decir que una persona miente cuando no miente. Es que es un recurso muy fácil, decir que miento. Yo no miento. Yo a ti lo que te estoy dando son datos objetivos. Es que esta cadena tiene muchos dueños, como tú, qué decidís lo que podemos hacer los que no somos dueños de la cadena. Resulta que a ti te parece muy bien que un inspector de Policía se quede ancho y diga en sede parlamentaria diga, de forma indiciaria, oiga, pero ¿usted qué pruebas tiene? Que esto es el estado de derecho.