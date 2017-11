Beatriz Talegón se une a la corte de 'frikis' de TV3: "Hace un año se me avisó que habría muertos en Cataluña"

Se han escuchado muchas críticas a la televisión pública catalana TV3 entregada desde hace años al discurso victimisma del independentismo catalán. Sin embargo no se le puede negar algo, que también está sirviendo como centro de internamiento para frikis políticos que tras sus fracasos habían quedado ninguneados mediáticamente.--Beatriz Talegón reclama la libertad para los 'Jordis' y acaba triturada en Twitter--

Si la semana pasada se vio al ex juez prevaricador Elpidio José Silva (cuya candidatura por el partido RED hizo el ridículo en las urnas) aparecer en ‘Els Matins' para pedir la ilegalización del PP ante una complaciente Lidia Heredia, el sábado 18 se pudo ver a la ex socialista Beatriz Talegón en ‘Preguntes Freqüents'. --Alfombra roja en TV3 y para que el condenado Elpidio José Silva diga barbaridades: "¡Hay que ilegalizar al PP!"--

La mujer que quiso liderar el movimiento anti-desahucio de Ada Colau (y fracasó), la regeneración del PSOE (y fracasó), intentó colocarse en Podemos (y fracasó) e intentó liderar una plataforma por la unidad de la izquierda con el juez Garzón y Llamazares (y fracasó).

Desde entonces vive del tertulianismo a base de la provocación. TV3 no podía desperdiciar la oportunidad y se la trajo a la entrevista a Marta Rovira.--Fernando Garea cierra el pico a Talegón por decir chorradas de la Fiscalía como una independentista más--

Rovira, secretaria general de ERC, se ha dedicado las últimas jornadas en asegurar que España planeaba una matanza de catalanes ante periodistas como Jordi Basté o Ricard Ustrell que en vez de preguntarle cuál cuerno son sus fuentes para tamaña aseveración se limitan a asombrarse y airear su delirante denuncia. En 'Preguntes Freqüents' para aplaudir a Rovira estaban Pilar Rahola y Beatriz Talegón:

Sí, Beatriz Talegón estaba insinuando que el Ejército español planeaba la invasión armada de Cataluña basándose en el "objetivo" digital de Vicent Partal (tertuliano que participa en la tele de El Punt Avuí asegurando que la Unión Europea permite el genocidio de catalanes). Así seguía la ‘erudita' Talegón:

Beatriz Talegón - Hubo dos avionetas que además cartografiaron toda Cataluña dos avionetas que proceden de Centroeuropa, no se sabe bien quien las había contratado. (...) Hay datos fehacientes de que aquí, en Cataluña, ha habido presencia del ejército. Todos sabemos que no hubo proporcionalidad el 1 de octubre, porque no la hubo, es algo evidente, no la hubo. Y todos sabemos que cuando viene el ejército español, pues no viene a repartir caramelos precisamente. ¿Para qué quieren estos mapas? ¿Para qué quieren estos posicionamientos? Sin embargo han reaccionado todos muy rápidos a la valiente afirmación que ha hecho la Sra. Rovira. Además en el discurso de Puigdemont pudimos decir como decía que no quería llevar la declaración de independencia adelante para proteger al pueblo de Cataluña...