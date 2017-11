El tibio Enric Milló se reivindica fulminando a la chillona Pilar Rahola y al sectario presentador de TV3

Desde que se anunció la muerte de 'Preguntes freqüents', el sectario latenight que conduce Ricard Ustrell para las noches de TV3 producido El Terrat, la empresa fundada por Andreu Buenafuente. Pero aunque 'Preguntes freqüents' ya sea un cadáver, su corpore insepulto sigue dichosamente activo y este 18 de noviembre de 2017 volvió a atacar.

Tenían de entrevistado a Enric Milló, el Delegado del Gobierno del PP y, para hacerse perdonar ante tan ‘indeseable' invitado ante sus colegas ‘indepes', Ustrell iba armado en compañía de Pilar Rahola, para que esta le soltara a Millo a la cara todo lo que pensara.Monegal se cabrea por las críticas infundadas de Vicent Sanchis y deja al golpista jefe de la TV3 hecho unos zorros

La ex política y ex candidata fracasada a la alcaldía de Barcelona, metida después a hooligan del independentismo primero pro-Artur Mas y ahora pro-Puigdemont, lanzó una andanada victimista presentando a Millo como si fuera un representante de una tiranía opresora.Alfombra roja en TV3 y para que el condenado Elpidio José Silva diga barbaridades: "¡Hay que ilegalizar al PP!"

Pilar Rahola: Usted tiene buena cara, Sr. Millo, mis amigos no tanta. Han de ver a sus amigos tras los cristales de la prisión. (...) No ha hecho nada para renegociar la política de financiamiento de España tan brutal contra Cataluña que sufrimos. No lo ha hecho para que nos devuelvan el dinero que nos deben [versión eufemística de Rahola del ‘Espanya nos roba'] No ha hecho nada para resolver la discriminación en las infraestructuras catalanas. (...) Usted representa para mí el poder represivo que ha llevado a buena gente y a demócratas a prisión, eso no es política es una ignominia y una represión. Se lo digo con toda sinceridad, Sr. Millo, me da vergüenza (...).

Pero aquí llegó lo mejor, fue terminar Rahola su sectaria intervención ante un Millo que se la tragó entera sin interrumpirla lo más mínimo y tooodo el público se puso a aplaudir los insultos de Rahola en las narices del Delegado del Gobierno de España en Cataluña. Pero este, eso sí, optó por no ignorar ese detalle de la siempre neutral TV3.Alfonso Rojo: "El error de no haber metido mano en TV3 lo pagaremos caro en las elecciones del 21-D"

Enric Millo - "Veo que el público es muy plural aquí..."

Ricard Ustrell - "¡El público es muy plural! Hay un correo"...

Enric Millo - "Ya lo veo, ya lo veo. Todos piensan lo mismo".

Pilar Rahola - "¡Le recuerdo que usted representa al último partido de Cataluña!"

(Naturalmente, la manipuladora de Rahola estaba mintiendo, el PP tuvo 339.000 votos, lo que le coloca por encima de las CUP con 337.000, pero ni Ricard Ustrell ni TV3 iban a decir nada, al respecto, que la verdad no estropee un buen discurso).

"USTED MIENTE MÁS QUE HABLA Y SE FORRA"

Después de poner en evidencia al público Millo optó por contestar a Rahola. Al contrario que él, que permaneció callado mientras Rahola le despreciaba, la activista y su célebre incontinencia verbal interrumpieron al político del PP a cada momento, pero este pudo defenderse:

Enric Millo - "Usted miente más que habla, y además, habla desde la ignorancia..."

Pilar Rahola - "¿Ah sí? ¡Y me lo dice usted! ¡Y me lo dice usted!".

Enric Millo - "Usted piensa lo que piensa, y yo le respeto, cosa que usted no hace conmigo y la diferencia entre usted y yo es que yo respeto al Estado de Derecho, la democracia y las leyes y usted no. Usted cree que si una ley no le gusta, la debe incumplir..."

Pilar Rahola - "Yo sólo respeto las leyes democráticas"

Enric Millo - "Y usted continúe haciendo esto, supongo que la vida le va muy bien, además supongo que le pagan por hacer esto, y yo continuaré haciendo lo que hago, como servidor público y delegado del Gobierno de un gobierno que respeta el Estado de Derecho y hacer que los servicios públicos funcionen".

Pilar Rahola - "Espero que le paguen muy bien"

Enric Millo - "No tanto como usted, cuando quiera comparamos los sueldos, seguramente usted cobra diez veces más que yo".

Lo mejor de los coletazos del difunto programa de Ricard Ustrell es que sus pobres intentos de disimular su sectarismo independentista no hacen sino evidenciarlo una vez más. En la misma emisión en la que sentaron a Enric Millo, del PP, para mostrar supuesta equidistancia sentaron a la lideresa de ERC, Marta Rovira.Empar Moliner equipara en TV3 la rectificación de Forcadell con... ¡la renuncia forzada de Galileo!

Si a Millo le ponen delante a Pilar Rahola... podría pensarse que frente a Rovira pondrían a algún catalán anti-independentista o similar, tipo Arcadi Espada. Pero no, le pusieron delante a Beatriz Talegón que no hizo sino felicitarla a Rovira por su ‘valentía' por inventarse patrañas de que el Estado planeaba asesinar gente. Es más, la ex socialista llegó a afirmar que ella también conocía planes del ejército español gracias al digital de Vicent Partal para masacrar a los catalanes.¡Más morro que un avión! La TV3 compra la gran mentira de la pasajera separatista de Vueling

A ver si alguien después de visionar el programa y ver el trato que se dio a Marta Rovira con la que se dio a Enric Millo, tertulianos y público, tiene bemoles para volver a repetir la parida de la exquisita neutralidad de la vergonzosa TV3.