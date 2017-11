Juan Carlos Rivero se enfurece por una crítica a su programa y acaba a navajazos con el ex árbitro Daudén Ibañez

Juan Carlos Rivero y Arturo Daudén Ibañez, a navajazos en Twitter. Ambos se han puesto a caldo en público. Las hostilidades comenzaron con un comentario del ex arbitro sobre el programa que presenta Rivero, y ya se acabó liando.

"Lo que fue y lo que ha llegado a ser Estudio Estadio. Resulta difícil aguantar cinco minutos sin cambiar. Y se trata de TV pública. Spañistán", decía el colegiado.

Por alusiones, Rivero, conductor del actual 'Estudio Estadio', uno de los programas míticos de Televisión Española, respondió, y a partir de ahí ambos iniciaron una batalla dialéctica donde ni uno ni otro se ha cortado a la hora de decirse las cosas.

El periodista ha calificado a Dauden Ibañez como árbitro muy gris.

No creo que esté logrando nada en twitter, pero me sirve para expresar con total libertad lo que pienso. No me importa tu valoración de mi calidad como árbitro. Saludos