La pirómana de TV3 ataca de nuevo mintiendo como una bellaca para defender a los golpistas encarcelados

Había una vez una escritora y tertuliana Empar Moliner que intervenía en una televisión pública para hacer críticas duras usando como herramienta al humor, como trabajaba en una televisión pública intentaba criticar en todas direcciones de manera equilibrad y... y entonces nos despertamos.

Hace tiempo que la bufona Moliner tiene muy claro a qué poderes sirve. Podría haber dedicado un monólogo satírico los comentarios racistas de Nuria de Gispert o de López Bofill o de las acusaciones sin pruebas de Marta Rovira, pero no, lo suyo es el victimismo demonizando a la 'malvada' España.

"Los medios de comunicación comenzaron a hablar de marchas tumultuarias y nosotros nos reíamos. ¿Y saben por qué los periódicos y los políticos decían tantas veces que las manifestaciones eran tumultuarias porque era necesario usar esta palabra para acusar a algunas personas del delito de sedición. Esa es la palabra que recoge el Código Penal".

Con ese alegato buscaba básicamente defender a sus amigos y héroes, los ‘Jordis'.

"Por esta palabra van a acusar a dos activistas a los líderes de las dos organizaciones que han montado las manis más multitudinarias y del todo, del todo, del todo, del todo pacíficas, de la última década y los mantienen en la cárcel por si reinciden. SI reincidían en esto. Que vale la pena repetirlo, si reincidían en decir a la gente que volviera a su casa, esta es la imagen del delito, subirse a un coche de policía y decirse a la gente que estaba concentrada pacíficamente que volviera en su casa y por eso le meten en prisión".

Así que los Jordis están detenidos únicamente por ser pacifistas, porque en realidad no hubo ningún encierro de funcionarios frente a una consejería ni ningún destrozo de vehículos de la Guardia Civil... para Moliner sólo existen los datos que ayuden a su mensaje victimista.

Acto seguido pasó a defender a los profesores que, simplemente, han sido llamados a declarar - por demanda de padres de alumnos - por usar horario de clase para decir a los niños que la Guardia Civil es mala.

"Más palabras. Citan a declarar a varios profesores por incitación a odio. Porque introdujeron en las escuelas el debate político del 1 de octubre y las cargas policiales"

Moliner vuelve a mostrar imágenes de porrazos del 1 de octubre. "(...) No sé si es incitar al odio hablar de esto. (...) Para hablar de esto e incitar el amor deberías ser Teresa de Calcuta".

SACA DECLARACIONES DE UN FACHA DE HACE DOS AÑOS

Si hay algo en lo que la corpo mediática del separatismo es experta para demonizar a España es sacando cualquier declaración anticatalana aislada de cualquier tarado de turno para presentarlo como "la opinión de España".

Empar Moliner, para presentar a España como un Estado malvado que encarcela a inocentes y absuelve a culpables sacó una declaraciones con la excusa de que salian en Drets de unos fachas españoles incitando al odio contra el independentismo". Así decía Moliner:

"Por cierto, los amigos de Drets nos hablan de esta cuadra de señores, que no van a hacer un debate en el aula, esta gente que fue absuelta del delito de odio, dijo: ‘los patriotas españoles tenemos toda la legitimidad histórica y moral para poner ante un pelotón de fusilamiento al Companys de turno, se llame a Arturo Mas o Oriol Junqueras. A estos los han absuelto. De nuevo el mundo al revés, los que pegan no incitan al odio, incitan al odio los que hablan del tema en su clase".

Pero lo que no dice Moliner es ni quién ni cuando hizo esas declaraciones. Son del 12 de octubre de 2014, es decir de hace tres años, aunque Moliner lo saca como si fueran de ahora.

Pero es que además quien lo dijo fue Manuel Andrino jefe de las múltiples escisiones de falange que andan por ahí y que resulta que en estos momentos está en la cárcel, precisamente, por un delito de odio contra los nacionalistas catalanes, cumpliendo una condena de 4 años de prisión. Para demonizar a España Moliner estaba asegurando que el Estado había absuelto del delito de odio a un tío que está en la cárcel por delito de odio. Ok. Muy lógico.

Empar Moliner no cita los nombres de la personas de las que habla ni las fechas, para que no la pillen en sus trampas, dispara con vileza, cobardía y por la espalda. Miente la bellaca por la mitad de la barba. Naturalmente en TV3 ¿Dónde si no?