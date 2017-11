Pilar Rahola y su alto caché en TV3 pagado con dinero público

No es la primera vez que la siempre polémica Pilar Rahola aprovecha los altavoces que pone a su disposición TV3 para soltar alguna barbaridad sobre España. Este fin de semana volvió a hacerlo gracias a los micrófonos del programa político nocturno Faqs: Preguntes Freqüents de Ricard Ustrell.

Rahola intentó acorralar al delegado del Gobierno, Enric Millo, que estaba siendo entrevistado en plató con un asegurando cosas tan graves como que "usted representa para mí el poder represivo que ha llevado a buena gente y a demócratas a prisión, eso no es política es una ignominia y una represión. Se lo digo con toda sinceridad, señor Millo, me da vergüenza", según recoge ESdiario.

Lo que tal vez no esperaba Rahola es que Millo no iba a admitir sus desmanes y no se iba a quedar callado, asegurando "que usted miente más que habla, y además, habla desde la ignorancia...".

Ante los gritos de Rahola, un tranquilo Millo le dio una lección de respeto y de democracia señalando que "usted piensa lo que piensa, y yo le respeto, cosa que usted no hace conmigo y la diferencia entre usted y yo es que yo respeto al Estado de Derecho, la democracia y las leyes y usted no. Usted cree que si una ley no le gusta, la debe incumplir...".

Más aún, Millo abochornó a Rahola ridiculizando su manera de polemizar en asuntos tan serios como la crisis catalana: "Usted continúe haciendo esto, supongo que la vida le va muy bien, además supongo que le pagan por hacer esto, y yo continuaré haciendo lo que hago, como servidor público y delegado del Gobierno de un gobierno que respeta el Estado de Derecho y hacer que los servicios públicos funcionen".

Fuente original: ESdiario/Leer más

