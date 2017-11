Las piruetas imposibles de Iglesias con Ferreras para justificar que los exconsellers son presos políticos

El discurso de Pablo Iglesias y por tanto el de todo podemita que precie su puesto de trabajo y no quiera ser purgado, es que los exconsellers son presos políticos aunque cometieron una ilegalidad flagrante.

Difícil de entender, como difícil es la postura del partido morado en todo lo relativo al golpe de Estado de los independentistas que ha terminado de aquella manera. Lo que desde luego es sencillo de ver, es cómo Pablo Iglesias y los suyos tuvieron muchísimas más dificultades para reconocer que Leopoldo López es un preso político y no un golpista en la Venezuela que baila al son que dicta Maduro.

Este 21 de noviembre de 2017, sentado en la mesa de 'Al Rojo Vivo', Iglesias se marcó varias piruetas imposibles ante la negativa de Ferreras para justificar que los exconsellers son presos políticos:

Ferreras: ¿De verdad usted cree que son presos políticos?"

Iglesias: Por desgracia, sí. Ser preso político no significa necesariamente ser alguien bueno o estar en la cárcel por hacer algo bueno. Es que alguien está en la cárcel en condiciones de excepcionalidad por hacer política. Nadie entiende que estos señores son delincuentes comunes. El calificativo de político no tiene una asociación positiva. Todo preso político no se parece a Mandela ni a Grandhi".

Ferreras: Pero no están en la cárcel por sus ideas, están por determinadas actuaciones. Fíjese que a mí me puede parecer desproporcionada esta prisión provisional, pero no están por sus ideas. Tardá, Rufián, Campuzano...

Iglesias: Una pregunta, Antonio, ¿los insumisos eran presos políticos en España?

Ferreras: Yo no soy el que tiene que responder.

Iglesias: Yo diría que sí, e iban a la cárcel por haber incumplido el código penal.

Ferreras: ¿Pero esto tiene que ver con la insumisión, con Marcos Ana luchando contra el franquismo o tiene que ver con que se han saltado leyes y han presumido de ellos?

Iglesias: Marcos Ana fue a la cárcel por saltarse la ley...

Ferreras: Del franquismo, no de una democracia.

Iglesias: Esto no quiere decir que sea necesariamente bueno lo que han hecho. Debemos escapar de un cierto buenismo según el que los presos políticos solo existen cuando hay un ordenamiento de tipo dictatorial. Todos los que van a la cárcel por razones políticas van por haber saltado la ley. Solamente con la Inquisición pensar de una manera distinta podría implicar que alguien fuera a la cárcel. Claro que están en la cárcel por haber cumplido un programa de gobierno, que era ilegal...

Ferreras: Por tanto, cometieron delito.

Iglesias: Bueno, eso lo tienen que decir los jueces.

Ferreras: La desobediencia la retransmitimos en laSexta.