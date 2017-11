La rusa más sexual e imponente que puso patas arriba 'First Dates'

Massimo y Elena en 'First Dates'.

Estupenda entrega de 'First Dates' la que vivimos el 20 de noviembre de 2017. Entre todos los participantes destacamos a Elena, una explosiva rusa que encontró el amor junto a un italiano mucho mayor que ella. Además, también vivimos una de las situaciones más boch0ornosas jamás vistas.

Elena fue la primera participante del ‘First Dates' de ese día. Una rusa guapísima de 27 años que se definía como apasionada pero, en realidad, se mostró muy fría. Su cita era Massimo, un empresario italiano de 45 años que se quedó absolutamente prendado con ella.

La tensión sexual entre ambos era evidente pero Elena era tan fría que no sabíamos qué iba a pasar al final. Por su puesto, sabíamos que el italiano, que no se había en otra- y que por cierto, no podía desabrocharse más botones de la camisa- iba a decir que sí. ¿Y ella? También, pero lo dijo en ruso, que queda más exótico...

Otro gran momento del programa.-y uno de los más vergonzosos que se recuerdan- lo protagonizaron verónica y Hugo, ambos de 35 años. Ella era una guapa bailarina y entre los dos surgió una química espectacular- Coincidían casi hasta en la fecha de nacimiento (se llevaban un día)- .

Todo iba como la seda hasta que ella le dijo:

Perdona, pero me he olvidado de tu nombre, ¿puedes recordármelo?

Él se hizo el ofendido pero, en realidad, tampoco se sabía el nombre de ella.

Tras el 'apuro', la pareja se entregó a la pasión, dándose besos en la boca delante de la cámara.