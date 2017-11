Eugenia Martínez de Irujo se burla de Alessandro Lequio

Recién llegada de Estados Unidos, la duquesa de Montoro se ha encontrado con la polémica por el homenaje a su madre en el tercer aniversario de su muerte: hermanos que faltaron, otros que ni si quiera aportaron dinero y una recaudación pública que a Alessandro Lequio le ha parecido "una carnavalada":

"Es pomposo, hortera, paleto y cutre". Así ha calificado Alessandro Lequio (57) el homenaje a Cayetana de Alba en el tercer aniversario de su muerte, una escultura que ha sido financiada con una parte de recaudación pública: "El padre de la duquesa jamás habría consentido que sus hijos hicieran una petición pública para conseguir dinero con este fin", ha dicho enfadado el conde, según recoge Informalia.

Eugenia, que veía El programa de Ana Rosa desde casa, ha enviado un mensaje al marido de María Palacios que él ha leído en directo:

"Me ha mandado un mensaje después de todo lo que he dicho. Creí que me iba a echar la bronca pero no. Está de acuerdo conmigo", ha afirmado el tertuliano. "Ha dicho 'Me descojono contigo', o sea, que piensa como yo y no ha ido porque se niega a estar en medio de esa carnavalada", ha concluido Lequio con una sonrisa.