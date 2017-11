Tardá tiene la cara más dura que el cemento: se queja de los 'trolls' que insultan pero exculpa a su compañero Rufián

Hay que tener jeta para aparecer por un plató de televisión para quejarse de los 'trolls' que insultan en Twitter o cuando incluso algún ciudadano pierde los nervios e increpa a un político sentándose en la misma bancada que Gabriel Rufián.

Del coportavoz de ERC, Joan Tarda, invitado este 22 de noviembre de 2017 en 'Al rojo vivo', se decía que él estaba incómodo con los shows de Rufián, que casi nunca aplaudía sus intervenciones...pero nada más lejos de la realidad. Hasta ha llegado a aplaudir su labor como tuitero, por lo certero que es.

Y todo tras haberse quejado de aquellos que insultan bien por las redes sociales o por la calle, como al parecer es su caso:

Tardá: Ehhh, yo creo que alguna vez se le habrá escapado, quizás, pero en general creo que no, su éxito en las redes es porque sabe sintetizar en pocas palabras una situación

Gabriel Sanz: ¿Y no faltones?

Tardá: Yo me levanto de buena mañana con un 'hijo de puta', pero no le demos cancha a esta gente, sacándolo a colación aquí, estamos dando cancha a los fanáticos y a los fascistas

Según varios medios, la propia presidenta del Congreso Ana Pastor le dió un toque de atención al provocador Rufián por el último numerito de las esposas.

Pastor mantuvo un encuentro privado con el diputado independentista para abroncarle por sus últimas intervenciones:

No me montes un numerito cada miércoles. Esto no puede seguir así