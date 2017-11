Ágatha Ruiz de la Prada se viste de España sin complejos y machaca a los 'indepes': "Si no me compran, ¡que les den!"

Ágatha Ruiz de la Prada está en un momento de forma brutal, lo demostró en 'El Hormiguero' con Pablo Motos y lo ha vuelto a hacer este 22 de noviembre de 2017 en 'Espejo Público' de Antena3. Venganza: Ágatha Ruiz de la Prada despotrica contra Pedrojota y su nueva mujer.



Sin complejos y muy decidida, la afamada diseñadora se plantó en el plató con un vestido inspirado en la bandera de España: "Estaba buscando una oportunidad para ponérmelo; me habría encantado ir a Barcelona con este traje".

De la Prada no se tapó la boca en lo que al procés loco de los independentistas respecta:

Somos el hazmerreír; con la tontería del nacionalismo Cataluña se ha quedado atrás.

Mira, durante años teníamos todos como un poco de miedo [a pronunciarse contra el independentismo por las ventas]. Si me compran menos, ¡que les den! No me importa nada. En la vida hay un momento en el que tienes que ser valiente y este es uno de esos momentos.