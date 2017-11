'Chester’: Risto Mejide quiere pedirle perdón a Terelu

Risto Mejide vuelve con 'Chester' a Cuatro este domingo 26 de noviembre con Maria Teresa Campos como su primera invitada. Tras darle su palabra a Kiko Hernández sobre que nunca pisaría el plató de 'Sálvame', Risto ha incumplido su promesa y ha acudido al plató con la única condición de que la entrevista se la hiciera Mila Ximénez. Risto ha charlado con la colaboradora sobre la nueva temporada y ha reconocido que el personaje mas difícil ha sido Pamela Anderson, según recoge Telecinco:

"Ella venía a una entrevista al uso y 'Chester' no es eso, además trató el mercado español con desprecio. Cuando al invitado le da igual a mí me cabrea y entonces pasaron cosas...mira cómo salió Pamela Anderson de la entrevista...que se llevó el micro al taxi"

Risto también ha hablado sobre sus prejuicios con 'Sálvame' y sus colaboradores: "Con tu 'Chester' me hiciste cambiar de opinión no solo sobre ti, sino también sobre este programa". Además, Mila le ha dado cuatro nombres de colaboradores a Risto para que este dijese qué pregunta le haría a cada uno si se sentasen en 'Chester'. La confesión más sorprendente ha llegado cuando le Mila le ha preguntado por Terelu:

"A Terelu le pediría perdón. Cuando hizo la portada de 'Interviú' publiqué un tuit en el que decía: 'aún no he visto la portada de 'Interviú' y me la tapa Terelu. No estuvo bien".(Ver vídeo)