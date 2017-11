El loquísimo final de 'La casa de papel' que deja sin aliento

Ya llegó el final de ‘La casa de papel', la serie de A3 que aunque no ha gozado del éxito de audiencia que merecía, se convertirá, con el tiempo, en una ficción de culto.El cierre ha sido alocado, libre, abrumador y digno, muy digno.

No, no voy a hacer spoilers. Bueno, puede que uno. El final es satisfactorio. Se podría decir que es un happy end en toda regla con las dosis justas de drama como para calificarlo de pseudo-épico: Hay acción a raudales, giros, explosiones y muertes de personajes importantes (aunque hay uno en concreto que me hubiese encantado ver 'morir' pero que, desgraciadamente, se libra de la quema).

El capítulo final de 'La casa de Papel' es descaradamente previsible pero si hubiese sido de otra forma, los fans se habrían puesto en pie de guerra. Se da al espectador lo que quiere sin aburrir en el intento. También hay incongruencias de guión bastante escandalosas que, ya que estamos, se perdonan (que uno de los personajes principales se libre de la cárcel y que no expliquen por qué te deja un poco ‘mosqueado').

Y cuando uno ve este cierre tan bien hecho, tan increíblemente bien montado y tan loco, tan gratificantemente loco, no puede dejar de preguntarse: ¿Por qué esta serie no ha conseguido el éxito que se merecía?

Desde su arranque, 'La casa de Papel', ha tenido que luchar contra su propio planteamiento. Desde el principio se dejan demasiado claras las reglas del juego: Hay un atraco, cinco días y no se sale de un mismo lugar. Para una película funcionaría pero para una serie te basta con ver el primero y el último capítulo si quieres quedarte en lo superficial. Ese es el problema que la trama tenía para enganchar a la audiencia (es como esas historias en las que hay que superar muchas pruebas, sabes que los protagonistas las van a pasar y te vale con saber el desenlace y punto).

Pero aún con sus limitaciones, la serie de Álex Pina (‘Vis a vis') ha luchado por no aburrir nunca aunque a veces no lo haya conseguido. No fue hasta la segunda mitad de su temporada cuando la cosa se desquició. Ya no había nada que perder y sus creadores perdieron (muy sanamente) la cabeza.

Fue a partir del capítulo 5 cuando la cosa arrancó de verdad, y en el 8 ya no se podía escapar de la trama. Creo que el nivel de calidad, el trabajo realizado y el riesgo que ha corrido Antena3 son para destacar.

La Casa de Papel: entretenimiento falsete pero bien hecho

Vivimos en una época en la que el consumo está cambiando. Ya no se hacen series para la emisión lineal, ahora tienen una vida más allá de la televisión generalista. Y, sinceramente, 'La casa de papel' merece que se vea en todo el mundo y se reivindique.

Lo mejor que puedo decir del final de la serie es que me dejó con ganas de más. Hubiera deseado un epílogo más completo, saber más de esos personajes. Pero bueno, para eso tenemos imaginación.