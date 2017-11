La obsesión de Wyoming con el franquismo: su reportero le regala una bandera pre-constitucional al secretario de Vox y este le manda a freír monas

La decadencia periodística de 'El Intermedio' continúa imparable.

Solo así se explica la presencia en el programa de Wyoming de Manuel Burque para vestir como entrevistas serias - a tenor de los invitados que elige- una conversación que no lo es y cuyas preguntas son de todo menos inteligentes.

El último en sufrir la impericia de Burque ha sido Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, que aunque sabía a qué había que atenerse, se tomó muy en serio la conversación y buscaba no tomarse a cachondeo las preguntas de Burque, que no paró de hacer el bufón.

Mal hace el programa en no especificarlo desde el principio porque cuando luego el reportero 'Gonzo' hace las entrevistas a personajes muy afines y de la cuerda de la línea editorial del programa esas sí que se las toma muy en serio, nada que ver con lo que hace Burque. Paciencia tuvo que tener Ortega Smith con no mandarle a la mierda.

El momento más dantesco llegó cuando el reportero de laSexta le hizo entrega de una bandera preconstitucional con el águila franquista:

Pero no es la bandera de Vox, me parece fatal que la saques en tu programa porque esto es querer identificar una imagen con lo que no somos. No te acepto el regalo. Nosotros nos identificamos con la bandera actual, yo miro hacia el futuro y miro hacia una España unida y no una España desunida por cuestiones del pasado.

Creo que somos el único partido que habla de los problemas de los españoles.