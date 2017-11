El dicharachero y lenguaraz abogado de Carles Puigdemont se cae con todo el equipo en pleno directo

El abogado de Carles Puigdemont, Jaime Alonso Cuevillas, se ha caído con todo el equipo en pleno directo en la mañana de este 24 de noviembre de 2017 en 'Espejo Público'--El Govern del ahora prófugo Puigdemont usó bitcoins para ocultar gastos del referéndum ilegal--.

Para huir de las posibles encerronas en los que le podrían inquirir los tertulianos del programa de Antena3, Cuevillas apostó por aludir a la puesta a disposición de su cliente a las autoridades belgas a modo de escapatoria--Las fotos de la mujer de Puigdemont tras su fuga que esconden un feo detalle --.

Sin embargo, Alfonso Ejea le estaba esperando al lenguaraz abogado, y le puso sobre el tapete una carta inamovible: vaya mensaje tan poco ético que mandaba a la audiencia él si encontraba amparo en el sometimiento a las autoridades belgas cuando la justicia española se la están pasando por donde les da la gana--Ana Rosa fulmina a la 'llorica' Rovira por vender la bazofia de que el Estado amenazaba con muertos: "¡Puigdemont se lo ha inventado!"--.

Jaime Alonso Cuevillas: Yo insisto, jurídicamente en estos momentos Puigdemont se puso a disposición de las autoridades belgas y estas tienen una órden europea de entrega.

Y por tanto Puigdemont está sometido a las autoridades belgas. Está sometido a ellas--El agujero negro del 'procés' donde pesca Puigdemont para seguir haciendo el merluzo --.

En estos momentos no puede hacer nada sin el consentimiento de las autoridades belgas aunque supongo que si él dijera que quiere volver a España las autoridades belgas se frotarían las manos de alegría de la patata caliente que se quitaría de encima.

Mientras se decide el proceso de extradición él no puede hacer nada.

Alfonso Ejea: Es un gran abogado usted porque el mensaje que deja me encanta: está muy bien eso de desobedecer a la justicia española pero ahora toca obedecer a la belga, que no te deja salir del país--Albiol tritura a Puigdemont y le reta a un careo: "Es un cobarde que huye como un conejo y no puede insultarnos"--.

Jaime Alonso Cuevillas: Eso es nuevamente un mitin, yo entiendo que no ha habido desobediencia y excede al tiempo que hemos tenido aquí.