El "circo" que se le escapó de las manos a Gran Hermano

El desenlace final del vergonzoso circo iniciado hace dos semanas en la casa de 'GH Revolution' tuvo su representación anoche con la expulsión de Carlota (con el 60,5%), la protagonista del ignominioso teatrillo que levantó el telón un sábado por la tarde y que lo bajó ayer con una frase lapidaria de su propia madre: "No entiendo el abucheo, es un concurso, no hay que perder la razón de esa manera, el mundo nunca podrá ir bien con gente así. No es necesario. Hay algo que se llama respeto y esto es un concurso, no es un circo romano".

Una homilía que la santa madre de esta chica utilizó para defender a su vástaga de los abucheos que se generaron en plató contra ella, una homilía que podía tener la intención de defender a su hija, pero que sirve para poner sobre la mesa el circo en el que han convertido esta edición de 'GH', según recoge Esther Muciente en El Mundo.

El desenlace final del vergonzoso circo iniciado hace dos semanas en la casa de 'GH Revolution' tuvo su representación anoche con la expulsión de Carlota (con el 60,5%), la protagonista del ignominioso teatrillo que levantó el telón un sábado por la tarde y que lo bajó ayer con una frase lapidaria de su propia madre: "No entiendo el abucheo, es un concurso, no hay que perder la razón de esa manera, el mundo nunca podrá ir bien con gente así. No es necesario. Hay algo que se llama respeto y esto es un concurso, no es un circo romano".

No volveré a enumerar la lista de sublimes 'cagadas' que han hecho con el 'reality', pero la lapidaria frase de esta madre pone de relieve lo que muchos pensamos. La acusación de un presunto abuso sexual mientras Carlota estaba inconsciente, la posterior denuncia por parte de un miembro de la dirección, la no visualización de las imágenes que la demostrarían, el rechazo de Carlota a continuar con la denuncia, la preparada explicación de la concursante tras su regreso a la casa, la insistencia por sembrar la duda, el oculto juego sobre una cosa tan seria... Si esto no es un circo romano qué lo es.

Cierto que anoche 'GH' no hizo ni una sola referencia al lamentable episodio. Carlota llegó al plató, se sentó frente a JJ, y éste, que es más listo que el hambre, la valoró simplemente por su concurso. Chapó. "Carlota, tú has vivido el concurso en dos partes y al volver pudiste explicarte en el confesionario. Aquí no se ha hablado de nada más y no vamos a hacerlo por respeto a tu intimidad", le soltó el presentador en tono paternalista, mientras ella tiritaba y no permitía que la sonrisa apareciera en su cara.

Fuente original: El Mundo/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Gran Hermano se equivocaría gravemente si aprovecha el tirón del escándalo ocurrido en la casa