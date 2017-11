Mila destapa la mala hostia de Carlota Corredera

Carlota Corredera nos vende que es un ser angelical, bueno y respetuoso al que sus colaboradores respetan y quieren. Pues va a ser que no es así. Y es que , el 23 de noviembre de 2017, Mila Ximénez destapó las mentiras de ‘Sálvame' y, de paso, sacó de quicio a la presentadora.

Todo comenzó un día antes, cuando se Kiko Hernández descubrió que Lydia Lozano habría vetado a Belén Esteban en una firma de ropa. Es decir, que Lozano podría haber exigido a la tienda que le presta vestidos que no hicieran lo propio ni con al de Paracuellos ni con otras colaboradoras como Mila Ximénez o Carmen Borrego.

Y aunque Lydia lo negó todo, el 23 de noviembre de 2017 se sometió a la prueba del polígrafo para demostrar que nunca había vetado a alguna compañera, algo que confirmó al 'maquina de la verdad' de Conchita (la poligrafista habitual de 'Sálvame').

Kiko Hernández llama ‘cerdita’ a Carlota Corredera

En cuanto de demostró la 'inocencia' de Lydia, Mila Ximénez explotó y dijo:

Yo esto no me lo voy a comer. No sé qué habrá en la cocina pero esto no me lo como. Me da igual lo que diga el polígrafo pero yo puedo asegurar que Lydia ha exigido a una firma de ropa que no nos vista ni a Belén ni a mí.