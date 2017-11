'Sálvame': el veto de una colaboradora a Esteban incendia Telecinco

Por si no hubiera suficiente morbo con que Belén Esteban se haya quedado fuera del elenco estrella de Sálvame en las Campanadas de Nochevieja (en el balcón de la Puerta del Sol estarán Lydia Lozano, Mila Ximénez, Kiko Hernández, María Patiño y Terelu Campos), un nuevo "veto" se alza en las últimas horas para terminar del pulverizar el ambiente en el programa corazonero de Telecinco.

Y es que Kiko Hernández ha vuelto a soltar una bomba en Sálvame que ha revolucionado el plató... y ya van...según recoge ESdiario.

Experto en sembrar la semilla de la discordia, ahora Kiko asegura que Lydia Lozano le habría dicho a una firma de ropa que si la viste a ella no pueden vestir también a Belén Esteban. Lydia no tardó en reaccionar muy enfadada a esta información: "¡Esto es mentira!", dijo la colaboradora que no ha tardado en romper a llorar.

Fuente original: ESdiario/Leer más

VÍDEO DESTACADO: Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'