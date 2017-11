'Deluxe’: ¿Sabes con qué famoso cantante tuvo sexo Terelu en un avión?

Terelu confesó detalles íntimos como el hecho de no haber sorprendido nunca a su madre, María Teresa Campos, manteniendo relaciones sexuales, y lo que considera lo más indeseable que ha vivido nunca en una relación, que ha sido "no sentirme deseada", a pesar de haber sido con "una persona a la que quiero mucho".

"Tuve que pedir un crédito para pagar a Hacienda, además de una ampliación de mi hipoteca", confesó Terelu, en un detalle hasta ahora desconocido.

Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez, la televisiva dijo no haber tenido sexo en un avión, pero el polígrafo dijo que mentía.

"Puedo asegurar que no es verdad, que no he tenido sexo con Carlos en un avión, ni como pasajera ni él trabajando", comenzó afirmando después, para acabar confesando que "ha sido con otra persona" y matizando que "no fue sexo completo", pero asintiendo al decir Jorge Javier si "fue masturbación". "Yo a él, con las luces bajadas, atravesando el Atlántico, surgió. Y yo me quedé a dos velas y él en la gloria", acabó puntualizando.

Terelu también dijo haber mantenido sexo telefónico, aunque afirmando que "cuando lo tuve no existían los teléfonos móviles" en una experiencia que "me impactó muchísimo" ya que "yo era muy joven y él no era mi novio, era bastante mayor que yo, y era muy conocido en este país". Campos acabó confesando que "yo fingía, no me estaba haciendo absolutamente nada".

La televisiva también dijo haber tenido sexo con un famoso casado, pero negó haberlo practicado con un político de gran importancia, aunque posteriormente sí afirmó haberlo hecho con un cantante internacional de iniciales C.C., hijo de una famosísima actriz, que el resto de los tertulianos acabaron identificando como Cristian Castro.

VÍDEO DESTACADO: El motivo real por el que está triste Terelu