Inda abronca a Rivera por la patochada de arrimarse a Podemos

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se descolgaba en 'laSexta Noche' (laSexta) del 25 de noviembre de 2017 con unas declaraciones cuando menos soprendentes.

El presidente de la formación anaranjada, que tiene fundadas esperanzas en que su candidata en Cataluña, Inés Arrimadas, pueda ser la jefa del Ejecutivo catalán pasadas las elecciones del 21 de diciembre de 2017, hizo un giro con doble contorsión hacia Podemos reclamando su apoyo:

Considero a Podemos un partido que respeta las reglas del juego, la ley y la Constitución, y creo que va a hacer falta sumar. Cada vez les dan menos escaños, pero los pocos que tengan quizá sean decisivos. Su número 2 es independentista y otros dicen que no lo son, pero yo quiero que Cataluña siga siendo España. Tendrán que escoger entre sus votantes y sus pactos, yo quiero que nos apoyen.

Estas afirmaciones no pasaron de largo en la posterior mesa política. Eduardo Inda fue el más claro a la hora de referirse a la propuesta-petición de Albert Rivera:

A mí Albert Rivera me cae muy bien, lo admiro personalmente y le quiero, pero eso no deja de ser un brindis al sol, una patochada, es que eso no hay Dios que se lo crea. Es decir, los señores de Podemos están diciendo todos los días que el señor Rivera es la extrema derecha, que es la marca blanca del PP, lo ponen a parir todos los días y después de las elecciones ¿van a apoyar a Ciudadanos para que gobierne? ¿Estamos locos?